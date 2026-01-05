Цяла България скърби за вечната емблема на българския футбол - Димитър Пенев. Многобройни граждани и фенове си взеха лично сбогом с великия треньор, футболист и на първо място човек. Поклонението продължи над 3 часа, а междувременно социалните мрежи също "избухнаха" от тъга. Спортисти и родни звезди споделиха трогателни слова за Пената, придружени от емоционални кадри.

Димитър Пенев - пример за сила и доброта, който остава в душите ни отвъд смъртта

Популярни българи се сбогуваха с легендарния Димитър Пенев чрез профилите си в социалните планформи. Една от тях бе Нешка Робева, която сподели болката си в дълга публикация. Със силни думи и много тъга, тя изпрати Пената с думите:

"Димитър Пенев! Онзи благ човек – треньор, който донесе толкова много радост на България, в едно тежко за нея и децата й време. Време – разделно. Пената, който изкара омърлушените, озлобени българи, по улиците и площадите и ги накара, забравяйки омразата, да се прегръщат, целуват и крещят от възторг: “Българи – Юнаци“ „България, България, България!“ Развявайки трибагреника!"

Актьорът Христо Пъдев също не скри болката си, публикувайки снимка с Пената в своя Инстаграм профил, а към кадъра добави следното трогателно послание:

"Велик човек, донесъл ни само радост!

Почивай в мир, Димитър Пенев!"

"Вечен и безсмъртен!" са само част от тъжните коментари на потребители под снимката, които сякаш все още не могат да повярват, че тази скръбна вест е факт.

Любимите музиканти от група "Остава" изразиха съболезнованията си в социалната мрежа Фейсбук, като написаха топли думи, пълни с обич, възхищение и уважение към легендарния Пенев.

"Имахме шанса преди месец да срещнем наживо Пената! Абсолютна легенда и невероятен пич! Поклон! Незабравим завинаги!"

Спортисти, артисти, фенове - хиляди хора се сбогуваха с Димитър Пенев. Споделиха личните си истории с него. Моментите. Уроците, на които Пената ги е научил. Онова, което е дал на тях. И на България. Треньор номер едно, който подаде ръка на много. А ние помним завинаги добротата му.

