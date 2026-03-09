Актрисата Лили Колинс ще се превъплъти в легендарната Одри Хепбърн в нов филмов проект, посветен на периода около създаването на култовия филм "Закуска в Тифани".

Филмът е вдъхновен от книгата Fifth Avenue, 5 A.M.: Audrey Hepburn, Breakfast at Tiffany's and the Dawn of the Modern Woman на автора Сам Уосън. Историята проследява как ролята на Хепбърн в романтичната класика се превръща в културен феномен и символ на модерната жена. Самата Лили Колинс споделя, че работата по проекта се подготвя от години и за нея е огромна чест да изиграе една от най-обичаните актриси в историята на киното.

Какво мисли синът на Одри Хепбърн?

Новината за избора на актрисата предизвика многобройни разнообразни реакции, включително и от семейството на Одри Хепбърн. Нейният син Шон Хепбърн Ферер коментира, че одобрява избора на Лили Колинс за ролята на майка му. Той разказва, че познава лично автора Сам Уосън и се радва, че историята около създаването на „Закуска в Тифани“ ще бъде разказана на голям екран. Ферер обаче признава, че пресъздаването на този период от живота на Одри Хепбърн е сериозно предизвикателство, тъй като става дума за изключително специфичен момент от историята на киното.

Феновете са разделени

След обявяването на кастинга социалните мрежи бързо се изпълниха с коментари. Част от почитателите на Одри Хепбърн смятат, че Лили Колинс е отличен избор и дори отбелязват визуалната прилика между двете актриси.

Снимка: Getty Images

Други фенове обаче са по-скептични и изразяват мнение, че харизмата и излъчването на Одри Хепбърн са толкова уникални, че трудно биха могли да бъдат пресъздадени от друга актриса, която и да е тя.

Снимка: Getty Images

Да пресъздадеш икона е наистина голямо предизвикателство

Според киноексперти най-голямото предизвикателство пред Лили Колинс няма да бъде външната прилика, а способността да улови уникалния дух и характер на Одри Хепбърн. Известна със своята изтънченост, характерен европейски акцент и изключително присъствие на екрана, Хепбърн завинаги остава емблема в света на киното.

Снимка: Getty Images

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER