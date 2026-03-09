13-годишната Алиса Теплякова, която преди няколко години бе определена като най-младата студентка в Русия, вече завърши обучението си във висше учебно заведение и получи диплома - за педагог-психолог.

Историята на малкото дете чудо, започнала със завършване на училище като външна ученичка и прием в университет едва на 9 години, отново предизвика оживени дискусии.

Алиса става известна на широката общественост още през 2021 г., когато е приета във факултета по психология на Московския държавен университет „М. В. Ломоносов“. По това време тя вече е усвоила напълно училищната програма. Родителите ѝ твърдят, че обучението е протичало в ускорен формат по семейна методика. Високите резултати на изпитите ѝ позволяват да постъпи в един от най-престижните университети в страната.

Обучението в университета обаче не продължава дълго. Още първата изпитна сесия завършва със скандал. Момичето не успява успешно да издържи изпитите, а конфликтът между родителите и представителите на университета привлича вниманието на медиите. В крайна сметка обучението е прекратено и семейството започва да търси други образователни възможности.

Така Алиса продължава обучението си в други университети. Първоначално учи в Московския педагогически държавен университет, а по-късно се прехвърля в Руския държавен хуманитарен университет. Именно там тя успява да завърши една от образователните програми.

Алиса се обучава в специалност Психология и педагогика. Учи задочно, с дистанционни технологии, което не изисква постоянното ѝ присъствие в аудиториите. Представители на университета обясняват пред медиите, че тази форма на обучение съответства на действащите образователни стандарти.

По данни на университета студентката е изпълнявала стриктно задачите навреме, а оценките ѝ най-често са били „добър“ и „отличен“. А на защитата на дипломната си работа Алиса присъства заедно с майка си. Представителите на университета отбелязват още, че по време на цялото обучение родителите активно са участвали - в обсъждането на забележките на преподавателите и внимателно са следели оценките.

Защитата на дипломната работа е в края на февруари. Комисията оценява представянето на студентката с „добър“. От университета уточняват, че момичето е показало достатъчно ниво на разбиране на материала, но някои изводи в работата ѝ не са били напълно аргументирани.

Получаването на дипломата отново предизвика бурна реакция в социалните мрежи. Някои потребители се възхищават на упоритостта и способностите на момичето, други се питат как подобно образование може да бъде приложено на практика. Мнозина обсъждат дали 13-годишен специалист би могъл в бъдеще да работи като психолог и дали такава диплома въобще е необходима на толкова ранна възраст.

Освен това е известно, че Алиса паралелно учи и в още няколко университета. По думите на баща ѝ Евгений Тепляков момичето едновременно усвоява няколко образователни програми. Става дума за направления, свързани с психология и програмиране. Подробности за конкретните учебни заведения обаче семейството предпочита да не разкрива.

Семейство Теплякови имат общо девет деца и според Евгений всички се обучават по авторска, домашна система. Бащата твърди, че започва да се занимава с децата почти веднага след като научат буквите - още на тригодишна възраст те четат по срички, умеят да смятат и постепенно преминават към по-сложни задачи. Благодарение на ранното развитие преминават училищната програма като външни ученици.

В същото време Тепляков подчертава, че животът на децата му не се ограничава само до учене. По негови думи те се разхождат, спортуват и намират време за обичайните детски забавления. Като пример той посочва най-голямата си дъщеря, която плува в басейн и тренира кикбокс.

Въпреки това у интернет потребителите остават много въпроси. Мнозина смятат, че толкова интензивната образователна система може да лиши децата от нормално детство.

Историята на едно 8-годишно дете от Несебър, шампион по ментална аритметика - гледайте във видеото:



