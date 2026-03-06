Плановете за бъдещето на децата са едно от най-важните неща в света на всеки родител, нали? Попфолк певицата Мария, която никога не е крила, че дъщеря ѝ Марая е центърът на нейната вселена, споделя за един от най-трудните си избори като майка.

Дълго време планът за Марая, нейната дъщеря, е ясен – престижен университет в Дубай или Абу Даби, това споделя попфолк певицата пред „България Днес“.

Мария често говори с вълнение за реда, дисциплината и необятните възможности, които Близкият изток предлага. Но животът внезапно променя контекста. Геополитическото напрежение и конфликтите в региона превръщат екзотичната мечта в истинска тревога.

Цената на отнетата мечта

Снимка: Instagram

„Заради войната и несигурността там, преценихме, че не е разумно Марая да заминава точно сега“, признава певицата с онази майчинска любов и загриженост. В този момент титлата „звезда“ отстъпва пред инстинкта на майката, която просто иска детето ѝ да заспива на спокойно място.

Нова посока за дъщерята на певицата Мария

Снимка: Instagram

Марая, която към пролетта на 2026 г. е в 11.клас, приема промяната с разбиране и голяма доза зрялост. Вместо към пясъците на Дубай, погледът ѝ вече е насочен към Италия. Милано – градът на изкуството и новите хоризонти, е новата дестинация, където тя ще търси своя път.

Младото момиче се колебае между две коренно различни, но еднакво вълнуващи посоки:

Бизнес администрация, за да стъпи здраво на земята.

Арт дизайн, за да даде крила на въображението си.

Зад блясъка на прожекторите и високите такси в Англо-американското училище стои нещо много по-просто – желанието на една майка да даде на дъщеря си най-добрия старт. За Мария това не са просто суми, а „билет“ за бъдеще, в което Марая да се чувства подготвена и уверена.

Снимка: Instagram

Въпреки че Марая стои далеч от шума на шоубизнеса, тя вече показва, че е наследила най-важното – волята да учи и да се развива. Пътят ѝ към Милано може и да не е първоначалният план, но понякога заобиколните пътища ни водят към по-красиви места. Важното е само да има мир.

Какви други теми обича за коментира певицата - вижте във видеото тук:

