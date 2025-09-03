Попфолк певицата Мария изненада всички, като разкри, че сватбата й с Теодор е трета по ред, а не четвърта, както се спекулира в медиите. Тя разказва и за новия си живот на гръцкия остров Корфу, където живее с вече законния си съпруг.

Сватбата на Мария и Теодор се превърна в една от най-обсъжданите теми, а слуховете около нея бяха многобройни. Но в първото си телевизионно интервю за предаването „Преди обед“ по bTV, певицата реши да внесе яснота и да развенчае някои от митовете. В откровения си разговор тя споделя, че най-накрай е срещнала мъжа на живота си и че особено много харесва родителите му.

Истината за сватбата на Мария

„Ние излязохме на първа среща и аз повече се не прибрах“, признава Мария с широка усмивка.

Снимка: Instagram

Тя разказва, че първата им среща е била на 10 май 2025 г., а слуховете, че са били заедно преди това, са абсолютно неверни. След вечеря и питие, двамата решават да се приберат заедно и от този момент не са се разделяли. Певицата е категорична, че за първи път в живота си може да бъде себе си. В предишни връзки тя е правила дълги прекъсвания в кариерата си, този път обаче Мария е приета такава, каквато е, и няма да се отказва от музиката. Предстои й да запише нова песен.

Попфолк певицата Мария след сватбата в Корфу

Снимка: Instagram

Една от изненадите, които Мария разкрива, е свързана с вилата на Корфу. За сватбата на гръцкия остров младоженците наемат вила. Корфу обаче се оказва център на любовта за Мария и Теодор защото двамата заживяват там веднага след сватбата, но в собствен дом. „Вила Мария" – така Теодор е кръстил дома им на острова още в началото на връзката им, като жест на любовта му към певицата.

„Много държа на майка му“, обяснява певицата.

Тя разказва, че има много какво да се учи от нея. Певицата смята, че е срещнала едни от най-прекрасните хора в лицето на свекър и свекърва си.

След сватбата си Мария влиза в студиото на преди обед с бижута на стойност над 100 хиляди. На ръката й се вижда както годежният й пръстен, така и сватбеният.

