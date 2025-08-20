Поп фолк певицата Мария и половинката й, бизнесменът Теодор Петков, вдигнаха пищна сватба на гръцкия остров Корфу. Двамата сключиха граждански брак на 18 юли.

43-годишната булка бе изключително елегантна в изцяло дантелена рокля на българския дизайнер Дидо Георгиев. С кройка, описваща тялото, без презрамки и с горна част тип корсет, младоженката изглеждаше стилно. Косата й бе прибрана, а ефирен и дълъг воал я покриваше.

Визията на Мария бе изцяло романтична, допълнена от красив букет от бели цветя. Изчистена и в бяло – такава бе и украсата за сватбата, на която имаше още много бели цветя.

Снимка: Instagram

Мария бе отведена до олтара от своята дъщеря Марая, която е от брака й с Димитър Андонов.

Младоженците разрязаха голяма едноетажна торта, украсена с малини.

Снимка: Instagram

По-късно Мария смени дантелената рокля с друг тоалет в бяло, с който се чувстваше по-удобно да танцува и да се забавлява.

Снимка: Instagram

Това е четвърти брак за изпълнителката. За първи път тя се омъжва през 2006 г. за Димитър Андонов, от когото ражда дъщеря си Марая през 2008 г. През 2015 г. се омъжва за Християн Гущеров. Двамата се разделят през 2017 г. Третият мъж в живота й е Мирослав Соколов, с когото сключват брак през 2021 г.

Вижте всички снимки в галерията ни горе>>>

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK