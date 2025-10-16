С блясъка на модна кралица и благословията на бременна жена, Жасмин Тукс откри модното ревю на Victoria's Secret за 2025 г. С неоспорима грация, гордо демонстрирайки бременното си коремче, 34-годишната супермоделка, мина по модния подиум с мрежеста рокля и позлатени ангелски крила, с форма на мида.

Коя е Жасмин Тукс?

34-годишната супермоделка e бременна с второто си дете. Преди това двамата имат дъщеря на име Мия Виктория. Бременността не е скрита. Жасмин направи елегантна фотосесия цялата облечена в бяло още през февруари.

На модното ревю гримът на Тукс беше съвсем семпъл - устни без цвят, грим в телесни нюанси и коса, пусната свободно.

Защо кожата й блести толкова много?

Блестящата й кожа? Това се случва, благодарение на продукт, който е нейна личн аразработка. Жасмин Тукс има нейното собствено масло за тяло с името Brunel Golden Hour. Това е бързо абсорбиращо се и богато на антиоксиданти масло за тяло със златист блясък, което придава сияен, слънчев блясък. Може да се използва и като руж или хайлайтър за тяло и лице.

Жасмин е родена в Хънтингтън Бийч, Калифорния. Като дете се е занимавала с гимнастика и волейбол. Тя е не само красив модел и майка, но и милионер. Към 2025 г. богатството й възлиза на 10 милиона долара. Натрупано е чрез договори за участия и фотосесии и предприемачески начинания като линията й за красота Brunel.

Тя притежава дом в Брентууд, който струва 3 милиона долара.

Какво я прави толкова екзотична?

Със сигурност не е само бременният й корем. Жасмин е с афроамерикански и кавказки произход. Следва строг фитнес режим, смесвайки пилатес с тренировки с тежести.

И ако си мислите, че всичко идва даром или е ген, жестоко грешите! Дисциплина, тренировки и балансиран начин на живот - това са трите ключа на модела.

"Наистина обичам да правя мускули. Концентрирам се върху това да имам изваяно дупе. Оформям и хубави извивки" , споделя тя за Us Weekly. За закуска обикновено яде зелена салата, а на обяд хапва пиле на скара с ориз и зеленчуци. Детоксикиращите смутита също са част от диетата. Точно същите, които пие и Миранда Кер - майка на 4 деца.

Тя не е просто "онази бременната" на подиума!

Завръщането на Тукс на подиума на Victoria's Secret, при това с бременно коремче, не е просто моден момент. Това е културен рестарт. Тя разбива остарелите стандарти и напомня на всички, които гледат модното шоу, че майчинството и моделството не са взаимно изключващи се.

През годините няколко модела са излизали на подиума бременни. Същото се случи с Ирина Шейк, която излезе два пъти по време на шоуто през 2016 г. Тогава тя беше бременна в шестия месец с дъщеря си от актьора Брадли Купър.

Социалните мрежи избухнаха с коментари

"Децата са благословия, а не бреме" - това написа по повода потребител в мрежата Х.

"Надявам се иа з да изглеждам толкова зашеметяваща, когато забременея... Но мисля, че гърбът ще ме боли прекалено много."

"Радвам се да видях този празник на женското тяло!"

