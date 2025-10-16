По време на едно от най-очакваните модни събития на годината – ревюто на Victoria’s Secret – моделът Барбара Палвин се появи на подиума със забележителна усмивка и увереност. Оказва се обаче, че зад кулисите тя се е борила с нещо далеч по-сериозно - счупен крак.

Един любящ съпруг, който е горд с половинката си

Съпругът ѝ, актьорът Дилън Спраус, разкри, че Барбара е получила травмата едва четири седмици преди шоуто. Въпреки това, тя не се отказала и е излязла на подиума с полуизлекуван крак. Според него, тя е тренирала походката си дори предната вечер, но с характерното си чувство за хумор му забранила да гледа, за да не се смути. На червения килим преди ревюто Дилън не скри гордостта си от нея. Той подчерта, че тя изглежда страхотно и ще се справи блестящо, независимо от контузията.

Подкрепа, смелост и сплотеност

Освен че подкрепи съпругата си в този труден момент, Дилан също носеше символична жълта панделка в знак на съпричастност към жените, страдащи от ендометриоза, тъй като Барбара наскоро сподели, че е претърпяла операция заради това заболяване и вече се чувства значително по-добре. Тя разказа публично за преживяното, с цел да насърчи и други жени да не подценяват симптомите и да търсят помощ навреме.

Снимка: Getty Images

Историята на Барбара и Дилън отново доказва, че зад блясъка на модната индустрия често стоят сила, решителност и истинска подкрепа между двама партньори, които се подкрепят въпреки трудностите и умеят да показват любовта си един към друг.

Припомняме, че синеоката моделка и Дилан са заедно от 2018 година. В продължение на повече от две години живеят в Бруклин, преди да се преместят в Лос Анджелис през 2021. През юни 2023 разкриват, че са сгодени още от септември 2022, а на 15 юли същата година вдига сватба и официално стават семейство.

Снимка: Getty Images

Вижте повече за Victoria’s Secret 2025 - тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK