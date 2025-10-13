След няколкогодишна пауза и триумфалното завръщане през 2024 г., модното шоу на Victoria's Secret отново ще освети подиума на 15 октомври 2025 г. Събитието ще се предава на живо от Ню Йорк и ще бъде достъпно по цял свят.

Кога и къде да гледате?

В Prime Video и Amazon Live (в разделите „Home“ и „Live TV“)

В официалните профили на Victoria's Secret в Instagram, YouTube и TikTok

Начален час: 7:00 p.m. ET / 2:00 ч. българско време

Кои ще дефилират?

Ще участват световноизвестни модели, сред които едни от най-желаните като Джиджи Хадид и Адриана Лима. Моделите ще бъдат облечени от Carlyne Cerf de Dudzeele, с хореография от Charm La’Donna, прически от Jawara Wauchope, а гримът е поверен на легендата Pat McGrath.

Музика и изненади

И тази година Victoria’s Secret залага на изцяло женски музикален състав:

1.Missy Elliott

2.Karol G

3.Madison Beer

4.TWICE (K-pop)

Снимка: Getty Images

Пазаруване в реално време

По време на шоуто зрителите ще могат директно да пазаруват представените продукти чрез Amazon Live. Повече от 4 000 артикула от колекциите на Victoria's Secret и PINK – включително бельо, пижами, бански и др. ще бъдат достъпни в онлайн магазина на марката.

Завръщането на Victoria's Secret

Шоуто се завърна през 2024 г. след шестгодишна пауза, като тогава Victoria's Secret представи нов формат – „The Tour“. През 2025 г. брандът се връща към класическия, бляскав подиум формат, този път със съвременно излъчване и дигитален подход към аудиторията.Въпреки 6-годишната пауза, която направиха от 2018 до 2024 г., марката постепенно възстановява обичаната традиция. През 2023 г. Victoria's Secret пусна документален филм, съчетаващ модно ревю, озаглавен „Victoria's Secret: The Tour '23“, на 26 септември. За разлика от ревютата от по-ранни години, специалният филм беше заснет в Барселона, Лагос, Нигерия, Богота, Колумбия, Лондон и Токио и проследяваше колектив от 20 артисти, създаващи произведения за модно ревю с модели в Барселона.

Гледайте видеото тук и най-отгоре.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK