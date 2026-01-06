Можете да сте заобиколени от хора, да имате съобщения в телефона и срещи в календара – и въпреки това да се чувствате сами. Самотата не винаги е отсъствие на компания, а липса на истинска близост. На разговори без маски, на смях без обяснения, на хора, при които не се налага да се показвате като силни.

И макар често да приемаме тези моменти като лукс или свободно време, науката показва, че близките приятелства не са емоционално удобство, а биологична необходимост – особено за жените.

Как женското тяло реагира на разговор с приятелка?

Изследвания в психологията и невронауката показват, че времето, прекарано с най-близките приятели – разговори, смях, споделяне и почивка – активира хормонални механизми, които успокояват нервната система и намаляват стреса.

Още в края на 90-те години американският социален психолог Шели Тейлър от Калифорнийския университет в Лос Анджелис (UCLA) описва как при стрес жените по-често търсят социална близост, вместо реакцията „бий се или бягай“. Тази биологична реакция е свързана с повишено отделяне на окситоцин – хормонът на доверието и емоционалната стабилност.

Смехът като форма на грижа

Близостта не винаги изисква дълбоки разговори. Понякога тя е просто смях на глас, дълга разходка или мълчание в компания. Британският антрополог Робин Дънбар от Оксфордския университет показва в свои изследвания, че контактът лице в лице активира ендорфините – естествените обезболяващи на мозъка, които засилват чувството за свързаност и сигурност.

Този ефект е значително по-силен при лична среща, отколкото при виртуална комуникация – още една причина дигиталният контакт да не успява напълно да замени човешкото присъствие.

Когато липсата на връзка започва да тежи?

Най-мащабните данни идват от метаанализи на американския психолог Джулиан Холт-Лунстад от Университета Бригъм Йънг. Анализирайки стотици проучвания, тя установява, че хроничната самота и социалната изолация са свързани с по-висок риск от тревожност, депресия и дългосрочен стрес.

С други думи – липсата на близки връзки не е просто емоционално състояние, а фактор, който има реално отражение върху здравето.

Няма формула, има постоянство

Въпреки популярните твърдения, науката не посочва точен брой дни или срещи, които гарантират психично здраве. Общият извод е, че редовните срещи с хора, на които можем да разчитаме, действа като защитен механизъм срещу самота и емоционално прегаряне.

Колко често българките ходят на профилактични прегледи - вижте ето тук:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK