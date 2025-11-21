Менопаузата често идва с микс от емоции – от облекчение, че цикълът приключва, до страхове от промените, които следват. За горещите вълни почти всички говорят, но интимният дискомфорт остава тема, която много жени не познават или пък си мълчат.

Истината е, че много жени, след определена възраст, изпитват сухота, парене или болка в интимната зона. А това определено са усещания, които могат да развалят и настроението, и да повлияят на самочувствието.

Защо женското тяло се променя по време на менопаузата?

Една от причините е естествената промяна на лигавицата след спадане на естрогена – тя става по-тънка, по-суха и губи част от еластичността си. При някои жени се появява и лихен склерозус – упорито кожно състояние, което засяга вулвата и причинява дискомфорт като сърбеж и чувствителност. След менопаузата се среща по-често и може да направи интимния живот истинско предизвикателство.

Снимка: Canva

Какво представляват естрогените?

Това е името на групата женски полови хормони, които се синтезират в големи количества в яйчниците и в малки количества в надбъбречните жлези. Те започват да се произвеждат от самото начало на сексуалното развитие, а по време на менопаузата нивото на естроген намалява значително, което силно влияе върху влошаването на благосъстоянието на жената.

Кремове

Дълго време решенията бяха предимно кремове и хормонални продукти. Те работят при доста жени, но не при всички – а понякога ефектът е краткотраен.

Нехормонални методи и лазери

В последните години се обръща внимание и на по-щадящи, нехормонални методи, които просто подпомагат естествените процеси на тялото.

Лазерните терапии (например Fotona) също са част от най-новите технологични решения на тези проблеми за женското здраве. Технологията не гори и не променя тъканите агресивно, а използва нежна топлина, за да стимулира обновяването им. Лазерът активира клетките, които произвеждат колаген и еластин – т.е. същите „герои“, които поддържат кожата мека.

Процедурата е кратка – около 15–20 минути – и не изисква упойка или възстановяване. Жените я описват като леко затопляне, а подобрението в сухотата и усещането за дискомфорт идва постепенно в следващите седмици.

Снимка: Canva

Дискомфортът не е „нормалната цена“ на менопаузата

Менопаузата сама по себе си е естествен преход за организма, който не се нуждае от лечение. Но както върху всичко останало, стресът и претоварването на съвременните жени се отразява и на хормоналните цикли. През перименопауза (годините преди спиране на менструацията) функцията на яйчниците става хаотична в количеството и редовността на производството на естрогени. Затова се наблюдава по-дълъг или по-тежък цикъл, забавяне или пропусне един цикъл напълно. Нормално перименопаузата може да продължи от две до осем години. Именно тази вариабилност се отразяват на настроението и самочувствието, респективно на работоспособността на младите жени.

Можем ли да забавим настъпването на менопауза - гледайте във видеото.