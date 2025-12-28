Едно от най-вкусните и елегантни съчетания е на портокала с шоколад, който е не само прекрасен десерт, но може да бъде подаван като закуска заедно с изтънчени вина. А сега си представете шоколадов портокал. Да, такъв наистина има и вече се продава в някои от големите вериги в България.

Неговата основна особеност е, че кората му е в шоколадовокафяв цвят, а вътрешната месеста част е като на останалите портокали. Той се характеризира с интензивен сладък вкус с перфектен баланс.

Какво представлява шоколадовия портокал?

Шоколадовите портокали не са плодове, потопени в шоколад, нито са генетично модифицирани, за да имат вкус на шоколад.

Те са разновидност на портокал, характеризираща се с уникалния си външен вид и леко по-сладък вкус. Терминът „шоколад“ се отнася до необичайното оцветяване на кората им, което се характеризира с нюанси на кафяво, бронзово или наситено оранжево – напомнящо на богат шоколадов блок.

Тези портокали са подтип на портокалите - сорт без семки и лесен за обелване, обичан заради сладкия си, сочен вкус.

Снимка: iStock

Отличителни характеристики

Цвета на кората - по-тъмната, пъстра кожа отличава шоколадовите портокали от традиционните портокали.

- по-тъмната, пъстра кожа отличава шоколадовите портокали от традиционните портокали. Сладък и сочен вкус - тези портокали обикновено са по-сладки от обикновените, като шоколадовите портокали имат средно 12 Brix съдържание на захар. Те имат по-мека киселинност, която се балансира красиво с естествените им цитрусови нотки.

- тези портокали обикновено са по-сладки от обикновените, като шоколадовите портокали имат средно 12 Brix съдържание на захар. Те имат по-мека киселинност, която се балансира красиво с естествените им цитрусови нотки. Сезонна наличност - портокалите с шоколадов пъп не са толкова широко достъпни, колкото другите сортове портокали. Те се отглеждат само във Валенсия, Испания, с подходящ климат и се считат за специален плод. Те се берат от декември до януари или февруари.

Има ли вкус на шоколад?

Въпреки името си, шоколадовите портокали, за жалост, нямат вкус на шоколад. Вкусът им е чисто цитрусов, но визуалният елемент напомня на шоколад.

Комбинацията им с истински шоколад, като например тъмен или млечен шоколад, подсилва както цитрусовите, така и високите какаови нотки.

Снимка: iStock

Как да го добавите към менюто си?

Портокалите с шоколадов пъп могат да се консумират както всеки друг портокал, но техните уникални качества ги правят идеални за специални цели:

Прясна закуска – сладкият им вкус ги прави чудесна самостоятелна закуска.

– сладкият им вкус ги прави чудесна самостоятелна закуска. Салати – добавете луксозен щрих към плодовите или зелените салати, като включите резенчета портокал с шоколадов пъп.

– добавете луксозен щрих към плодовите или зелените салати, като включите резенчета портокал с шоколадов пъп. Десерти – сладостта им се съчетава чудесно с десерти на шоколадова основа. Например, поръсете резенчета портокал с тъмен шоколад за приятно удоволствие.

– сладостта им се съчетава чудесно с десерти на шоколадова основа. Например, поръсете резенчета портокал с тъмен шоколад за приятно удоволствие. Плодова вода или коктейли – използвайте сока или резенчетата им, за да добавите нотка на сладост и елегантност към напитките.

– използвайте сока или резенчетата им, за да добавите нотка на сладост и елегантност към напитките. Подаряване – необичайният им външен вид ги прави подходящо допълнение към подаръчни кошници.

