Всеки от нас очаква новата година да му поднесе всичко най-прекрасно – по възможност с минимално вложени усилия.

Но, за съжаление, не това предлага 2026 година според астролозите. Тя дава шанс за ново начало, но нещата няма да се случат без усилия и трудности.

На 26 януари Нептун ще премине от знак Риби в Овен

За някои това ще бъде като „събуждане“ от дълъг сън, а за други – сбогуване с много илюзии и поглед към неприятната реалност. Навлизаме в година, в която ще ставаме по-индивидуални и креативни. Що се отнася до духовността – осъзнаваме, че тя се намира вътре в нас.

На 14 февруари Сатурн преминава в знака Овен

Овенът е символ на новото, а Сатурн е структурата – което означава, че старите начини на функциониране трябва да изчезнат и да се заменят с нови. Това важи както за нас самите, така и за света около нас. В момента на това съвпадане, Марс ще се намира в знака Водолей и ще участва в първото слънчево затъмнение за 2026 година – още на 17 февруари.

Лунните затъмнения през 2026 г.

Пълно лунно затъмнение в знака Дева на 3 март – което е като напомняне да направим нещо, което сме пропуснали. В знака Лъв - на 12 август, а на 28 август в знака Риби, което ще разкрие големи тайни и заблуди.

Ретрограден Меркурий през 2026 г.

Цели три пъти - във водни знаци. Първото ретроградно движение е в знака Риби на 27 февруари, второто – в знака Рак на 30 юни, и третото – в знака Скорпион на 25 октомври.

Венера също ще има свой ретрограден ход. Той ще започне на 3 октомври от знака Скорпион и ще продължи през Везни, а целият цикъл ще обхване края на септември до средата на декември. По време на ретроградността на Венера ще се потопим в преоценка на емоциите, както и на финансовите структури, и ще поставим под лупа всички наши отношения – емоционални, семейни, професионални.

Снимка: iStock

Ето какво очаква всеки зодиакален знак през 2026 г.

Овен

Съществуващите емоционални връзки, включително и брачните съюзи, ще бъдат подложени на изпитание от времето и отговорностите. Така че, както през тази година може да има повече сключени бракове при Овните, също така ще има и по-висок процент на прекъсване на връзки и разводи.

Телец

Представителите на зодията ще започнат да мислят по различен начин. Това ще им помогне да се приспособяват по-лесно към обстоятелствата, да бъдат по-гъвкави и готови за промени.

Близнаци

Всичко подлежи на промени – включително и професионална насоченост и работното място, емоционалните и брачните отношения. Но на първо място – променяте се самите вие. Имате нужда от повече свобода, желание да учите и да усетите нещо ново.

Рак

Двойките правят сериозни житейски планове – включително и очакване на дете, а за самотните представители април, май и юни са отлични месеци за откриване на любовта.

Лъв

Повече встъпвания в брак и официализиране на връзки. А тези, които вече са в брак, нека бъдат по-внимателни с изразяването на любовта и не толкова импулсивни в решенията си.

Снимка: istockphoto.com

Дева

За нестабилните връзки чувствителен период е до средата на март, както и август–септември. За стабилните двойки това е солидна година, а летният период може да бъде доста хубав и дори да подтикне към съвместно съжителство или официализиране на връзката.

Везни

От септември до края на ноември – предстои странен период за любовта. Може да донесе трайни отношения, но те ще носят по-голямо количество драма и усложнения. Периодът до края на годината носи развитие на силни партньорства, бизнес и приятелските контакти.

Скорпион

Бързо ще разберете, че старите начини на работа не функционират - нужно е да се приспособите към новите обстоятелства и да ги приемете, а не да се борите срещу тях. Трябва да умеете да забавяте темпото и да се пазите.

Стрелец

В края на април Уран навлиза в полето на бизнес и емоционалните партньорства. В професионален план това може да означава работа организационни промени на работното място, ново разпределение на позициите, както и разпад на износени партньорства и бизнес отношения, уволнения, напускане на работа. Но и бързи нови сътрудничества.

Снимка: iStock

Козирог

По-младите ще пожелаят да се отделят, да се „откъснат“ от семейството чрез преместване, а тези в по-зряла възраст може да поискат да ремонтират дома си, да продадат или купят имот, както и да решат важни семейни въпроси.

Водолей

Бизнес сътрудничествата и партньорствата ще напредват, а още повече емоционалните връзки. Много Водолеи ще посрещнат края на годината в съвместно съжителство или брак, а при някои дори бебе ще е на път.

Риби

От средата на годината Юпитер преминава в Лъв – поле, което говори за работа, здраве и спокойно и успешно професионално и житейско ежедневие. Представителите на зодията ще имат реалния шанс повече да „блеснат“ в работата си, да се популяризират и дори да осъществят важни сътрудничества с чужденци.

