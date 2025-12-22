Жена каза „да“ на приятеля си... след 43-тото му предложение за брак. Според The ​​Sun, Люк Уинтрип е искал да се ожени за половинката си Сара още от 2018 г. Първия път, когато татуистът попитал въпроса в началото на връзката им, Сара веднага го отхвърлила.

„Просто казах: „Не, заедно сме само от шест месеца“, спомня си тя.

Маркетинговият директор добави: „Обичах го, но не исках да казвам „да“ на нещо, което по-късно оттеглих.“

Люк продължил да упорства, планирайки всяко следващо екстравагантно предложение в продължение на седем години. Той наел замък в Прага, организирал вечери на свещи и планирал конна езда на ямайски плаж, всичко това в опит да спечели Сара.

Снимка: https://www.instagram.com

По време на 42-рото му предложение за брак, Сара обещала на Люк:

„Следващия път, когато ме попиташ, ще кажа „да“, но само почакай.“

След една година Люк завел Сара в Гринуич в Югоизточен Лондон, където се измерва средното време по Гринуич - средната годишна стойност на времето всеки ден, когато Слънцето пресича нулевия меридиан в Кралската обсерватория Гринуич.

Той казал: „Това е центърът на света и ти си центърът на света и искам да се омъжиш за мен“, спомня си Сара, според The ​​Sun.

И тогава Сара, най-накрая, отговорила с тази една проста дума: „Да.“

„Той най-накрая спечели сърцето ми“, обясни тя.

Снимка: https://www.instagram.com

„Вероятно трябва да попадне в световния рекорд на Гинес“, добави тя. „Благодарна съм, че упорства толкова дълго.“

Двойката се ожени през май със сватба в Ямайка.

Сара сподели снимки от щастливия повод в Instagram по това време, като написа: „Г-н и г-жа Уинтрип. Най-накрая“.

Каква е тайната на 50 г. щастлив семеен живот - вижте в следващото видео.

