Нора Шопова е в очакване на своето второ дете. Първата българка на корица на “Vogue” показа голямо бременно коремче, а в интервю за „Лицата на града“ съобщи, че със съпруга й Траян ще имат дъщеря.

„Настоящето“, така 34-годишният модел озаглави албум, в който показа напредналата си бременност. На снимките се вижда и 3-годишният й син Вихрен, който съвсем скоро ще стане батко.

В момента Шопова е в края на 6-и месец от бременността.

„Втората бременност е нещо много любопитно. Хем е същото, хем няма нищо общо с първата. С Вихрен бях изцяло отдадена на себе си и усещанията. Сега вече знам какво да очаквам, супер осъзната и спокойна съм, същевременно обаче нямам време за себе си, защото вече имам едно дете и доста съм неглижирала бременността сама по себе си“, коментира модела по повод втората си бременност.

Нора е първата българка, появявала се на корицата на най-популярното списание за мода в света – „Vogue”. Била е два пъти корица на турското издание, снимала се е и за испанското, британското и корейското издание на модната библия.

Светлооката красавица се омъжи за приятеля си Траян Косев през август 2021 г. Техният син Вихрен, когото тя нарича „сбъдната мечта“, се роди на 30 ноември 2022 г.

