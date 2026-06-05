Това са седемте хитови дестинации, до които ще пътуват най-известните милионери през месец юни. Не ги пропускайте!

Лукс, пари, тестостерон, красота - всичко това струпано на едно място. Това са местата, които със сигурност ще бъдат най-посещавани това лято, и по-специално през месец юни, от най-богатите мъже на планетата.

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МОНАКО ГРАН ПРИ

Яхтите са закотвени и шампанското гърми! От 5 до 7 юни - това е уикендът, в който дори собствениците на най-луксозните яхти спират да се фукат един на друг, за да гледат кой ще завие пръв на пистата. Монако отново се превръща в най-скъпата арена за улични гонки в света – място, където ревът на болидите заглушава шампанското, а всяка обиколка струва повече от апартамент в София. Това ще бъдат 3 дни, в които пилотите ще се борят с легендарните завои, а милионерите ще се борят за по-добра гледка от палубата. Всички останали се борим да разберем как изобщо е възможно да се кара толкова бързо в град, където нормалните хора едва намират място за паркиране.

ЖЕНEВА - SUPERCAR SHOW

От 11 до 14 юни женева се превръща в епицентър на лукса сред автомобилите. А кой най-много обича лъскави коли и често ги сменя? Разбира се, мултимилионерите, които се надпреварват кой има по-богат автопарк. Женева Supercar Show е мястото, където конските сили ще са повече от калориите в швейцарския шоколад. Луксът среща скоростта и резултатът е чиста адреналинова поезия.

През 2026 събитието ще е доста по-различно, защото няколко марки подготвят хиперколи в лимитирани серии (под 20 броя), концептуални модели с над 1500 к.с. и първите ултралукс електрически суперколи от ново поколение. Събитието предвижда още демонстрации на живо на нови модели, дрифт арена и състезание между V12, V10 и електрически хиперколи.

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ROYAL ASCOT

От 16 до 20 юни вниманието се асочва не към конските сили, а към истинските коне. Royal Ascot 2026 е едно от онези събития, при които дори хората, които не гледат конни надбягвания, изведнъж започват да се интересуват от… шапки, кралски протокол и кой с кого се е появил.

Тази година няколко от най-скъпите и бързи състезателни коне в света ще naправят своя дебют. Големият интерес е към поставянето на нови рекордни времена и жокеите, които ще се борят за исторически победи. Тази година VIP зоната на събитието ще бъде една от най-луксозните досега. И освен коне, закупени за над 10 милиона паунда, ще има дегустации на редки бутилки с шампанско.

Снимка: Getty Images

УИМБЪЛДЪН

От 29 юни до 12 юли Уимбълдън 2026 ще бъде смесица от традиция, нови звезди, технологични подобрения и много емоции. Модата по трибуните е почти толкова важна, колкото и тенисът. Уимбълдън е единственият турнир, където играчите са задължени да носят изцяло бяло, публиката се появява като на модно ревю, а знаменитости, кралски особи и инфлуенсъри превръщат трибуните в своеобразен червен килим.

Събитието през 2026 обещава още по-силно присъствие на звезди. Традицията си е традиция, но тази година менюто в официалните зони е обновено. Ще има нови гурме предложения и специални напитки, създадени за турнира. Ягодиите със сметана обаче си остават номер 1.

Снимка: Getty Images

МОДНАТА СЕДМИЦА В МИЛАНО

Лятото си е лято, но стилът трябва да се поддържа. Модната седмица в Милано тази година ще се проведе от 19 до 23 юни. Събитието ще събере каймака на обществото, при това не само от Милано, а от цял свят.

Очаква се Prada, Armani и Bottega Veneta да водят тенденцията. Милано става център на tech couture. Очакваме да видим дрехи с вградени сензори, „умни“ материи, които си променят формата, дигитални принтове, генерирани от AI и холограмни елементи в ревютата.

Снимка: Getty Images

ЛЬО МАН

Льо Ман е едно от най-легендарните автомобилни събития в света – и през 2026 г., от 10 до 14 юни, ще бъде още по‑голямо, по‑шумно и по‑емоционално. Това не е просто състезание, а 24‑часов маратон на издръжливост, технологии и човешки лимити.

Събитието през 2026 ще бъде година с рекорден брой производители, хиперкарове и нови технологии. Ferrari, Toyota, Porsche, BMW, Alpine, Lamborghini и Cadillac ще се борят рамо до рамо. Милионерите обичат това!

АRT BASEL

Art Basel е най-престижният международен арт панаир, където се събират най-големите галерии в света, колекционери, инвеститори и знаменитости, както и художници, куратори и арт критици. Защото в света на лукса, освен скъпи коли, хеликоптери и просеко със златни частици, има и много почитатели на изкуството.

На събитието през 2026 ще бъдат представени над 250 водещи галерии, нови секции за дигитално и AI изкуство и специални проекти, които се показват само в Базел.