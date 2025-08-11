Португалската футболна звезда Кристиано Роналдо се е сгодил за дългогодишната си партньорка Джорджина Родригес след осем години връзка, съобщава "Пийпъл". Новината беше обявена от самата Джорджина днес с публикация в Инстаграм, където показа ръката си, положена върху тази на Роналдо, като на нея се вижда огромен диамантен пръстен.

Двамата са заедно от началото на 2017 г. и имат пет деца. Първата им официална поява заедно беше на церемонията по връчването на наградите The Best FIFA Football Awards в Цюрих през януари 2017 г., а няколко месеца по-късно потвърдиха връзката си и в социалните мрежи.

„Много пъти идваше след работа. Спомням си веднъж – с Бугати. Колегите ми полудяха. Те пристигаха с автобуса, а аз си тръгвах с Бугати. Хората просто не можеха да повярват“, разказва Родригес. Роналдо добавя: „Беше забавно, защото я чаках пред магазина с лъскавите коли, които имам… После се прибирахме и влизахме в нашия собствен свят.“

В документалната си поредица в Netflix Джорджина сподели за тежката загуба на сина им, определяйки я като „най-лошия момент в живота ми“. Тя призна, че макар към момента тогава да я следват над 40 милиона души, малцина знаят как се чувства в действителност. По думите ѝ Роналдо я е насърчил отново да започне да се радва на живота след трагедията: „Животът е труден. Животът продължава. Имам причини да вървя напред и да бъда силна.“

Вижте по-долу няколко любопитни факти за Джорджина Родригес и Кристиано Роналдо като двойка, които показват не само драмата и блясъка на публичния им живот, но и искрените моменти отвъд медийните прожектори.

Любов от пръв поглед в Gucci

Джорджина работи като продавачка в магазин на Gucci в Мадрид, когато срещна Роналдо. Тя описва първата си среща с него като „любов от пръв поглед“, както и че е усетила „необяснимо спокойствие и енергия“, когато си стиснали ръцете.

Началото на промяна

След като връзката им е разкрита публично, животът на Джорджина се променя значително - започва кариера като модел, представяйки големи модни брандове, появява се на кориците на престижни списания и става една от най-следваните жени в Испания.

Снимка: instagram.com/georginagio/

Социален медиен феномен

Джорджина се превръща в най-следваната WAG (съпруга или приятелка на спортист) в света на футбола - с почти 50 милиона последователи в Инстаграм. Това е сравнимо само със самия Роналдо, който е най-следвания човек в света в социалната мрежа.

Модерна майка и семейство

Двойката създава голямо семейство: близнаците Ева Мария и Матео (8 г.), дъщерите Алана (7 г.) и Бела (3 г.), както и 15-годишния Кристиано-младши от предишна връзка на Роналдо. През април 2022 г. те обявиха смъртта на новородения брат близнак на Бела – Анхел.

Истинска болка и обществена сила

След загубата на близнака, Роналдо и Джорджина публично споделят болката си и показаха силата на семейството и подкрепата - те говорят честно с другите си деца и успяват да превърнат тази трагедия в символ на надежда и единство.

Да поддържаш отношения на разстояние

Родригес редовно присъства на мачовете на Роналдо - от турнири като Световното първенство, през мачовете на Реал Мадрид и Ювентус, до официални церемонии като наградите „The Best“.

Не официално, но семеен съюз

Медийни слухове за скрита сватба се появяват през годините (пръстен Cartier, тайнствена церемония в Мароко и др.), но те официално не са се оженили. Въпреки това, Джорджина смята, че по Божие право вече са семейство, а Роналдо е споделял, че би се оженил, но – „по-късно“.

Документален поглед зад кулисите

През 2022 г. Netflix издаде документалния сериал I Am Georgina („Аз съм Джорджина“), който предлага реален и честен поглед към живота ѝ като майка, партньорка и бизнес дама. През 2023 г. излиза и втори сезон.

Вижте повече за Джорджина и Роналдо в следващото видео:

