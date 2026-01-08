Холивудската актриса и певица Хилари Дъф отново успя да привлече вниманието на публиката с неочаквано сексуално признание, на фона на драмата за „токсичната майчинска група“ между нея и Ашли Тисдейл, която все повече се задълбочава.

Майчинската група, за която актрисата Ашли направи брутални откровения в разказ за The Cut, определено създаде огромно напрежение между тях, а сега Хилари Дъф говори открито за секс и за „пеперудите в стомаха“, които всеки изпитва в началото на връзката си. А после – всичко се превръща в рутина. Има ли общо това със случващото се напоследък?

Откровение чрез изкуството - "Искам само началото, не искам края"

Хилари Дъф сподели в социалните мрежи кратък откъс от нова, все още неиздадена своя песен, в която без притеснение пее за интимността, страстта и първите моменти на силно физическо привличане в една връзка. Тогава, когато има пеперуди в стомаха и всяка среща е вълнуваща. Текстът е директен и предизвикателен, а за много фенове – изненадващо откровен, особено предвид образа ѝ на майка на четири деца.

"Искам само началото, не искам края„ пее тя. “Искам частта, в която казваш „по дяволите“ - в задната част на бара, където се натискаме. После се промъквам късно вкъщи и събуждам съквартирантите си", това е само част от провокативния текст на песента, която определено разкрива много от емоциите на Дъф.

Видеото към песента показва русокосата Хилари на фона на красив пейзаж, сред природата, контрастиращ с дръзките откровения. Според почитателите ѝ това е ясен знак, че тя се чувства уверена, свободна и в пълен контрол над начина, по който изразява себе си като артист и жена. И споделя онова, което изпитва без страх или срам. Независимо от събитията, които се случват в живота й.

Как започна драмата с групата за майки, в която членува и Ашли Тисдейл

Паралелно с музикалната ѝ изява, само преди броени дни, певицата беше замесена в скандал, след като актрисата Ашли Тисдейл разказа публично за негативния си опит в специална майчинска група. Тисдейл описа средата като напрегната, осъдителна и напомняща за социалната динамика от училищните години - изпълнена с интриги и изолация. Във въпросната група активно членува и Хилари Дъф.

Макар в разказа ѝ да не бяха посочени конкретни имена, в социалните мрежи бързо се появиха спекулации, че става дума за известни жени от обкръжението ѝ, сред които беше спомената и Дъф. Това доведе до разделение сред феновете и поредица от коментари, анализи и догадки.

Цялата история за драмата с майчинската група - прочетете тук:

Реакции и защита

Припомняме, че съпругът на Хилари Дъф също се включи индиректно в онлайн дискусиите, като застана на нейна страна с остри и саркастични коментари, част от които по-късно бяха изтрити.

Фокус върху кариерата и творчеството

Въпреки шума около личните взаимоотношения, Хилари Дъф ясно показва, че основният ѝ фокус остава върху музиката и творческото ѝ развитие. Новата песен и откровеното ѝ послание бяха приети от мнозина като израз на зрялост, самоувереност и отказ да бъде поставяна в рамки.

