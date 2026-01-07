Съпругът на Хилъри Дъф - музикантът Матю Кома предизвика вълна от реакции в социалните мрежи, след като публично и с голяма доза сарказъм коментира актрисата Ашли Тисдейл. Многобройни фенове приеха това като нападка към нея, а повод за напрежението бе откровен разказ на Тисдейл за горчивия ѝ опит с конкретна майчинска група, в която тя е членувала.

Как започна всичко и защо има напрежение?

Преди броени дни, Ашли Тисдейл публикува своя откровен разказ за болезнения си опит с "групата за майки" в The Cut (прочети тук), в който подробно описва токсичната среда и интригите във въпросната група. В текста актрисата споделя, че се е чувствала изключена, пренебрегната и емоционално натоварена, като сравнява поведението в групата с „гимназиални интриги“.

"Осъзнах, че има групови чатове, в които не са включени всички, което доведе до изолация. А след третия или четвъртия път, в който виждах снимки в социалните мрежи на всички останали на събиране, на което аз не бях поканена, започнах да усещам, че всъщност не съм истинска част от групата.“, споделя Ашли Тисдейл.

Макар да не споменава конкретни имена, публикацията ѝ предизвика спекулации, че става дума за известни майки от хайлайфа, част от нейното обкръжение, включително и Хилъри Дъф.

Реакцията на Матю Кома - нападна ли я той?

Малко след разпространението на публикацията, съпругът на Хилъри Дъф качи в социалните мрежи снимка с ясно ироничен характер - част от интервюто му в The Cut. Постът представляваше пародия, която много потребители разчетоха като директен отговор на думите на Тисдейл.