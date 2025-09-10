След повече от десет години отсъствие от музикалната сцена, Хилари Дъф официално потвърди, че подготвя нов музикален проект. Актрисата и певица, позната на всички с ролите си и поп албумите от началото на 2000-те, подписа договор с Atlantic Records и започна работа по нов проект.

Освен завръщането си в студиото, Дъф подготвя и документална поредица, озаглавена Because That’s What Dreams Are Made of. Проектът ще проследи процеса около създаването на албума, както и личния ѝ живот - от ролята ѝ на майка до артистичния път. Режисурата е поверена на Сам Уренч, чието име стои зад визуални продукции на Тейлър Суифт и Били Айлиш.

В кратко видео, публикувано в социалните ѝ мрежи, Дъф показа кадри от звукозаписно студио и сцени от репетиции, като към тях добави лаконичния надпис: „нова музика...или нещо такова“. Тези нейни думи предизвикаха вълна от ентусиазирани реакции сред феновете ѝ, които отдавна очакват музикално завръщане. Поредицата ще предложи по-интимен поглед към живота на певицата и ще включва както нови кадри от процеса по създаване на албума, така и архивни материали от миналото ѝ. Продуцентите обещават комбинация от честност, носталгия и силен творчески заряд.

Последният музикален албум на Дъф, Breathe In. Breathe Out., излезе през 2015 г. Въпреки че не постигна масовия успех на предишните ѝ проекти, певицата често споделя, че това е един от най-личните ѝ албуми. През годините тя се фокусира основно върху актьорската си кариера и семейния живот, но никога не е изключвала възможността да се върне към музиката.

Новият етап от кариерата ѝ идва в момент, в който много артисти от началото на века правят своето завръщане. По всичко личи, че Дъф ще използва своя глас не само буквално, но и метафорично — за да разкаже историята си от позицията на зряла жена и артист, готов да се изразява свободно. Датата на премиерата на документалната поредица все още не е обявена, но според източници, продукцията е в напреднала фаза, а новата музика може да бъде пусната още до края на годината.

