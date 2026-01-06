Детето ви е постоянно заето, социално активно и свързано с другите, но въпреки това споделя, че се чувства самотно? Защо това е така?

Скорошна публикация на PsyPost показва, че при младите възрастни се отчитат едни от най-високите нива на самота сред всички възрастови групи, макар да разполагат с по-широки социални мрежи от по-възрастните. Данните са от изследване, публикувано в научното списание PLOS One, което анализира живота на близо 5000 американци от различни възрасти. Учените установяват, че младите хора съобщават за повече приятели и по-чести социални контакти, но същевременно изпитват по-силна самота. Това означава, че присъствието на хора около нас не гарантира усещане за истинска свързаност.

По-възрастните участници в проучването, за разлика от тях, имат по-малко социални връзки, но значително по-ниски нива на самота. Според авторите ключовият фактор не е броят на контактите, а дали отношенията се преживяват като смислени и емоционално подкрепящи.

Защо приятелствата невинаги носят усещане за близост

Тези изводи обясняват наблюдение, което много родители вече правят у дома. Днешните тийнейджъри и млади хора почти не прекъсват онлайн връзката си с другите. Те непрекъснато пишат съобщения, публикуват съдържание, участват в чатове и онлайн игри. Самото общуване обаче не е равнозначно на емоционална близост.

Проучването показва, че самотата е по-силно свързана с усещането за подкрепа и разбиране, отколкото с броя на хората, с които човек общува. Това е особено валидно в ранната зряла възраст, когато животът е белязан от бързи промени и несигурност.

Младите хора днес преминават през важни житейски преходи като завършване на образование, преместване, започване на работа, разпадане на стари приятелства и изграждане на нови. Често това се случва без стабилните социални рамки, характерни за по-ранните години. По-широки изследвания върху самотата показват, че подобна нестабилност може да засили усещането за изолация, дори когато човек изглежда социално активен.

Социалните мрежи допълнително усложняват ситуацията. Редица изследвания сочат, че пасивното използване на дигитални платформи може да засилва чувството за самота, особено когато онлайн контактите заместват по-дълбоките лични отношения.

Какво означава това за родителите

Изводът за родителите не е, че децата имат нужда от повече приятели или повече дейности. Самотата не е знак за липса на социални умения, а сигнал за нужда от дълбочина, сигурност и истинска връзка.

Важно е и това, че самотата невинаги се проявява чрез тъга. При тийнейджърите и младите възрастни тя може да се изрази с раздразнителност, тревожност, отдръпване или емоционална притъпеност. Детето може да казва, че се чувства добре, докато вътрешно изпитва усещане, че е нивидимо и че му липсва подкрепа.

Световната здравна организация посочва, че хроничната самота е свързана не само с психични проблеми като тревожност и депресия, но и с дългосрочни рискове за физическото здраве. Затова социалната свързаност вече се разглежда като ключов фактор за цялостното благосъстояние и дълголетието. Ранното осъзнаване на проблема е от решаващо значение. Когато младите хора разберат, че самотата е нормално човешко преживяване, а не личен провал, те са по-склонни да говорят за нея и да търсят подкрепа.

Ако детето ви изглежда социално активно, но емоционално дистанцирано, това не е въображение. Данните показват, че този парадокс става все по-разпространен и отразява по-дълбоки промени в начина, по който хората изграждат и поддържат отношения. Най-полезната родителска реакция не е да се настоява за повече социализация или да се омаловажават чувствата с аргумента, че детето има достатъчно приятели. По-важно е да се създаде пространство за откровен разговор, да се показва с личен пример как изглеждат смислените връзки и да се напомня, че самотата не означава, че с човека има нещо нередно. Проучването на PLOS One показва ясно, че целта не е повече връзки, а по-добри връзки. Понякога една връзка, в която младият човек се чувства истински видян и разбран, има по-голяма стойност от десетки повърхностни контакти.

