Съществуват голям брой метафори, чрез които могат да се определят различните стилове на родителство. А в последно време един любопитен термин все повече се налага сред специалистите.

Става дума за родителство тип „снежен булдозер“ - обикновено породено от любов и грижа, което обаче може да доведе до множество проблеми за детето в един по-късен етап от живота му.

Какво е родителство тип „снежен булдозер“

Това е онзи, крайно загрижен родител, който се стреми да премахне всички препятствия от пътя на своето дете - точно както снегоринът изравнява пътя за тези, които са зад него. Родителят се намесва винаги, за да изглади нещата, преди детето да има възможност да се сблъска с предизвикателството.

„Той просто премахва проблемът, преди той да се е появил“, казва Шонти Фелдхан, психолог и социален изследовател пред Today. A причината? Специалистът обяснява, че хората имат склонност да преувеличават проблемите/катастрофите в ума си.

„Мислим си, че ако детето се провали на едно задание в училище, ще се провали през цялата година, дори през цялото си обучение. Тези рискове съществуват, но ние ги преувеличаваме в ума си.“

Снимка: iStock

Фелдхан обяснява, че ако родителите позволят на децата да правят грешки и да учат уроци в най-ранна възраст, когато рисковете все още са относително ниски, те ще бъдат по-добре подготвени в бъдеще - когато рискът вече може да има по-сериозни последствия.

Как да разберем дали сме родител тип „снежен булдозер“

„Просто попитайте себе си: „Позволявам ли на децата си да правят грешки? Позволявам ли им да се сблъскват с трудности?“ Това е отправната точка“, категорична е Фелдхан. Ако отговорът е „не“, добре е да променим това. А място за промяна винаги има, независимо от възрастта на детето. Това е начин да ги научим самите те за себе си да бъдат „снежни булдозери“.

Рисковете

Децата трябва да се сблъскват с препятствия и да им се позволява да правят грешки – дори когато все още са под грижата на родителите си. Защото има много неща, които се случват извън семейството и извън неговия обсег – а ние, като родители, не може са бъдем навсякъде и да контролираме всичко.

Снимка: iStock

Позитивен аспект

Все пак, родителството тип „снежна булдозер“ не се характеризира с само с негативни страни. „Децата са наясно, че се грижат за тях“, казва Фелдхан. „В това е и положителната страна - в сигурността от това да знаеш, че си обичан, а това изобщо не трябва да се подценява.“

Все пак, според специалиста, тази любов и загриженост, може да бъде показана и по други начини, които със сигурност са по-работещи от родителството тип „снежен булдозер“.

А най-важното е, когато започнем да позволяваме на децата си да изпитват последствията от своите грешки, да сме до тях, за да ги подкрепяме в преминаването им през това.

