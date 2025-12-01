Теа Минкова и Наум Шопов допускат своите последователи по-близо до себе си, като признават, че зад лъскавите кадри в социалните мрежи често стои много повече — умора, липса на време и истински човешки предизвикателства. Двамата гостуват в предаването „Преди обед“, за да разкажат какви родители са и какво стои зад обектива на камерата, с която заснемат живота си в социалните мрежи.

„Изискващи сме вкъщи“, споделя Теа.

Двамата говорят открито за натоварването между работа, родителство и общественото очакване винаги да изглеждат в перфектна форма. Теа признава, че да си майка е отговорно. В същото време Наум допълва, че да бъдеш родител е да бъдеш по-добър човек.

Семейство, рутина и обща инициатива

Двамата разказват за новата си стара инициатива, която за шеста поредна година започват заедно. Повече за „Ангелски гледки“ – вижте във видеото.

Нескритият хумор, който двамата използват, е ключов за връзката им. Наум не се притеснява да се шегува с всичко, което им се случва, а Теа често го „приземява“ с бърза реакция. А двамата признават, че не живеят във вечна хармония и имат своите пререкания един към друг, но ги спасява едно.

„Фокусът ни е един към друг“, категорична е Теа.

Повече за рождения ден на Теа и Наум, който организира празниците вкъщи - вижте от самите тях във видеото тук:

