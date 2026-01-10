Никола Пелц и Бруклин Бекъм произхождат от изключително богати семейства. Въпреки това и двамата имат високи самостоятелни приходи, благодарение на съответните си кариери. Никола е натрупала милиони благодарение на ролите си в холивудски блокбъстъри, докато Бруклин навлиза в света на бизнеса. Вижте обаче кой от двамата притежава по-голямо състояние.

Родителите на Бруклин са две от най-големите знаменитости във Великобритания, дори в цял свят, като баща му е един от най-известните футболисти във Великобритания, а майка му е била част от "Spice Girls", които доминираха на поп сцената през 90-те години на миналия век.

Междувременно Никола произхожда от династията Пелц, като баща ѝ, Нелсън, е бизнесмен милиардер. Бащата на десет деца е един от съоснователите на фирмата за управление на хедж фондове Trian Partners, а също така е и неизпълнителен председател на Wendy's Company, Sysco и The Madison Square Garden Company.

Богатството на Никола Пелц

Изглежда богатството на семейство Пелц далеч надхвърля това на семейство Бекъм! Никола е в пъти по-богата от съпруга си. Актрисата, която участва във филми като "The Last Airbender" и "Transformers: Age of Extinction", се оценява на около 43 милиона евро, според Celebrity Net Worth.

Звездата е на големия екран от 2006 г., когато дебютира в коледния филм "Deck the Halls". Оттогава тя се появява в "Bates Motel“, "Welcome to Chippendales" и "Lola", последният от които е режисьоран и написан от самата нея.

31-годишната актриса си е спечелила и няколко договора с големи компании, включително Balenciaga и Genny, италианска модна марка. Друг голям договор е с модната верига Express, а през октомври 2025 г. тя се появи в кампания за марката заедно със съпруга си за кампанията им "Icons of Style".

В прессъобщение по това време Никола сподели: „Когато мисля за емблематичен стил, не става въпрос само за дрехите, а за начина, по който те карат да се чувстваш. За мен модата винаги е била форма на себеизразяване. Ето защо се чувствам близо до марката и кампанията, защото когато дрехите те карат да се чувстваш уверен, това винаги е най-добрият външен вид.“

Богатството на Бруклин Бекъм

Бруклин има значително по-малко пари от съпругата си, като се смята, че най-голямото дете на Бекъм струва близо 8 милиона евро, според Celebrity Net Worth. Звездата е спечелил по-голямата част от парите си чрез ранната си работа като модел, появявайки се за списания като Vogue China, Interview и Dazed Korea. Преди това е бил и посланик на марката Huawei, китайска компания за мобилни телефони.

Бруклин се е пробвал и в няколко други сфери, включително фотография и готвене, но наскоро навлезе в света на бизнеса със собствената си марка люти сосове - Cloud23, която стартира през 2024 г.

Говорейки пред Delish за бранда си, той обясни: „Направих проучване и просто почувствах, че на пазара има дупка с луксозни подправки, особено на наистина добра цена.“

