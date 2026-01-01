Виктория и Дейвид Бекъм посрещнаха 2026 г. на фона на продължаващите обтегнати отношения със сина си Бруклин. В последните месеци разривът в семейството все повече се задълбочава – а краят на годината и поредицата от празници окончателно увеличи пропастта между двойката и първородният им син.

„Войната“ между членовете на семейството се води дори във виртуалното пространство. Потвърждение за това е реакцията на Виктория, чрез която ясно заяви позицията си онлайн.

Дизайнерката сподели преди часове кратко видео, на което позира облечена в една от собствените си дизайнерски рокли. Но въпреки смелия външен вид и подготовката за празника, тя със сигурност тежко преживява конфликта с 26-годишния си син. Той не само, че не общува с никого от семейството, но дори наскоро блокира близките си в социалните мрежи.

Въпреки това обаче Виктория реши да започна годината с ясно послание към отчуждения си син. Тя сподели в профила си снимка на съпруга си Дейвид и Бруклин, към която футболистът е написал: „Обичам ви толкова много“, явно визирайки всичките си, без изключение, деца. Към публикацията Виктория добави червено сърце.

Снимка: instagram/davidbeckham

По всичко изглежда, че Дейвид и Виктория са решени на примирие през настоящата 2026 г. и протягат индиректно ръка към сина си, който в момента живее в Америка със съпругата си Никола Пелц-Бекъм.

Дейвид сподели и още една черно-бяла снимка - на Виктория е с четирите им деца, заедно с емоционален напис: „Вие сте моят живот, обичам ви всички, с любов, татко. Да посрещнем 2026 г.“

Снимка: instagram/davidbeckham

Равносметката на Дейвид за 2025 г.

Игнорирайки бурната семейна драма, Дейвид Бекъм все пак се фокусира и върху положителните постижения през годината. Към поредица от кадри, той написа: „Чувствам се щастлив от 2025 година - изпълнена с моменти, които никога няма да забравя – от 50-ия ми рожден ден до посвещаването ми в рицарство. Благодарен съм на невероятната си съпруга, на чудесните си деца, на приятелите и екипа, с който работя всеки ден!“

Кадри от момента, в който Дейвид Бекъм бе посветен в рицарство - лично от крал Чарлз III - във видеото:

