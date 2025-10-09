Виктория Бекъм е от звездите, които са по-скоро дискретни относно личните си преживявания и рядко коментира нещата, които се случват около нея. Затова изненадващо е откровението, което наскоро направи - за хранителното разстройство, което е имала в миналото и начина, по който това е повлияло на живота ѝ.

В своя документален едноименен сериал, излъчван по Netflix, 51-годишната бивша поп звезда и настоящ моден дизайнер, за първи път наруши мълчанието си относно преживяванията си си с това състояние.

„В национален ефир коментираха теглото ми, когато Бруклин беше едва на шест месеца. Дори ме теглиха с кантар“, разказва тя във връзка с коментарите на медиите за външния ѝ вид след раждането на първото ѝ дете.

„Привидно се смеех и шегувах, но бях твърде млада и наистина ме заболя от всичко това“, спомня си Виктория. „Така започнах да се съмнявам в себе си и да не се харесвам. Не знаех какво виждам, когато се поглеждах в огледалото, изгубих чувство за реалност.“

Виктория признава, че заради разстройството е станала „много добра в лъжите“ и че „никога не е била честна“ с родителите си за това, през което преминава.

„Когато постоянно ти повтарят, че не си достатъчно добър, това започва да се отразява. И предполагам, че това усещане ме съпътства през целия ми живот“, казва още футболната съпруга за обществения натиск.

Самият Дейвид Бекъм е коментирал през годините, че „отношението към жените в началото на 2000-те години е било много по-различно. “Тогава хората смятаха, че е нормално да критикуват жена за теглото ѝ, за това какво прави, как се облича. Имаше много неща по телевизията тогава, които днес просто не биха били възможни. Тогава Виктория стоеше у дома и преживяваше критиките, които получаваше,“ спомня си футболистът.

През годините Виктория е успяла да изгради здравословни хранителни навици. Споделяла е, че „обича храната да е приготвена по много прост начин, без мазнини и сосове". Консумира много зеленчуци и риба. И никакви млечни продукти. "Не съм яла червено месо от около седемгодишна възраст“, казва още тя, цитирана от People.

