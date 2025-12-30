Чекмеджето под фурната е една от най-недоразбраните части на модерната кухня. Повечето хора го използват - без да се замислят, като удобно място за съхранение на съдове.

Истината обаче е съвсем различна. Пространството под фурната не е проектирано изначално като пространство за съхранение. А неправилното му използване може да доведе до повреда на съдовете, на самата фурна или дори до опасни ситуации в дома.

Какво всъщност представлява чекмеджето

При много модели фурни, то е предназначено да поддържа приготвената храна топла.

Вътрешността му е проектирана да издържа на високи температури, но не и за дългосрочно съхранение на метални или дори пластмасови предмети. Поставените тенджери, капаци или тави в него, могат да възпрепятстват правилната циркулация на топлината.

В резултат на това настъпва прегряване, което съкращава живота на фурната. А материалите, които не са устойчиви на топлина, се деформират или се повреждат с времето.

Снимка: iStock

Често пренебрегвани рискове

Ако в чекмеджето се съхраняват лесно запалими материали или съдове с остатъци от мазнина, високите температури могат да предизвикат пожар.

Неправилно поставен съд пък може да попречи на чекмеджето да се затвори правилно, което влияе на стабилността на фурната и увеличава риска от механична повреда.

Какво се случва със съдовете, съхранявани под фурната

Заради постоянното излагане на топлина, те губят свойствата си - покритията им се излющват, металът променя цвета си, а дръжките се разхлабват или напукват.

Освен материални щети, има и хигиенен аспект, тъй като миризмите и остатъците от храна по-лесно се задържат в топло пространство.

Снимка: iStock

Как да използваме правилно чекмеджето

Най-добрият подход е да се проверят инструкциите на производителя на фурната. Там ясно е указано дали чекмеджето е подгряващо, техническо или чисто декоративно.

Ако е предназначено за поддържане на топлина, важно е да го използваме изключително за храна в подходящ съд. Ако няма полезна функция, то трябва да остане празно. За съхранение на съдове, по-добре е да избирем кухненски шкафове или дълбоки чекмеджета, които са наистина предназначени за тази цел.

