Това е един от онези малки битови детайли, за които рядко се замисляме, но всеки има своя логика и начин на съхранение – дали чашите в кухнята трябва да стоят изправени или обърнати с дъното нагоре. И двата начина имат своите предимства, затова правилният избор зависи от вашата кухня, от това с какво пространство имате и колко често използвате чашите.

Кога да държим чашите изправени

Чашите да стоят на рафта изправени, с дъното надолу – това е най-естественият начин за съхранението им, особено ако са прибрани в затворени шкафове. При това положение въздухът циркулира свободно, а влагата може да се изпари, ако чашите не са напълно сухи след измиване.

Изправените чаши са и по-хигиенични – ръбът, от който пием, не докосва повърхността на шкафа, която невинаги е идеално чиста.

Този метод на съхранение е подходящ затворени шкафове, редовно използвани чаши и по-влажен климат.

Снимка: iStock

Кога да държим чашите с дъното нагоре

Ако съхранявате чашите на отворени рафтове или върху кафе машината, по-добре е да ги обърнете с отвора надолу. Така вътре не се събира прах или дребни частици, особено ако не използвате чашите всеки ден. Освен това, при някои модели чаши, които са по-тесни в основата, това положение е и по-стабилно – по-малък риск да се преобърнат, особено ако имате малки деца.

Този метод на съхранение е подходящ за открити рафтове, по-рядко използвани чаши и домове с прах или домашни любимци.

Снимка: iStock

Кой е правилният начин за съхранение

Няма универсален и правилен отговор – най-добрият вариант е този, който отговаря на начина ви на живот.

Ако държите чашите в шкаф – оставете ги изправени.

Ако са на открито – по-добре обърнати надолу.

В крайна сметка, най-важното е чашите да бъдат чисти, сухи и подредени така, че да ви е удобно всеки ден.

Какво предпочитат да пият хората - чай или кафе - разберете от анкетата ни:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK