Китайската Нова година 2026 е Година на Коня и по-точно на Огнения Кон, започваща на 17 февруари 2026 г. и продължаваща до 5 февруари 2027 г. Открийте какво може да ви донесе 2026 г. в любовта, кариерата, финансите и здравето, според вашия китайски зодиакален знак.

Последните/предстоящи години на Коня са 2026, 2014, 2002 и 1990. Ако сте родени в една от горните години, тогава сте Кон. Ще преживеете годината на вашия зодиакален знак (бенминян) през 2026 г., което се счита за лош късмет.

Защо датата на китайската Нова година се променя всяка година?

Датата се определя от китайския лунен календар, който се основава на циклите на луната и слънцето и обикновено е с 21–51 дни зад григорианския (международно използван) календар. Тя се променя всяка година, но винаги се пада между 21 януари и 20 февруари. Денят на Китайската Нова година е денят на новолунието, обикновено вторият след зимното слънцестоене.

Какво ще донесе Годината на Коня на вашата зодия?

Плъх (1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Огнената енергия на 2026 г. ще бъде перфектна за вашия смел характер. Започвайки от 11 май, деня, в който Марс преминава в Овен, вашата смелост и устойчивост ще бъдат на най-високо ниво и ще се чувствате сякаш завладявате работата и образованието. Парите ще се подобряват ден след ден, след като Юпитер влезе в Рак на 2 юни, вероятно с финансова помощ от семейството. Февруарските и августовските затъмнения са време, когато трябва да държите егото си под контрол, за да избегнете конфликти. В любовта, отправянето на честни, но нежни послания ще бъде ключово. Кръвното налягане и главоболието могат да бъдат контролирани, като останете активни и се наспивате достатъчно. Ретроградният Сатурн около 27 юли ще ви насочи тихо да преразгледате търпеливо поетите ангажименти.

Вол (1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Годината на Огнения Кон ще разшири границите ви, но по конструктивен начин. Ще се чувствате готови да предприемете обмислени действия по отношение на парите, инвестициите и здравословните навици след 21 юни, когато Марс ще премине в Телец. Би било разумно да избягвате имоти или заеми през юнския период на Раху. Промени в работата може да се случат след ретроградния Сатурн в края на юли, което ще ви подтикне да преразгледате плановете си. В романтиката малките неща ще създадат по-спокойна атмосфера от големите. Постарайте се да подобрите храносмилателната си система и хранителните си навици. На 12 август пълното слънчево затъмнение ще разкрие потиснати чувства в дома ви.

Тигър (1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Вашата креативност ще се разпали през 2026 г. От 2 август, Марс в Близнаци ще повиши доверието ви в говоренето и споделянето на вашата гледна точка с другите. Използвайте този период, за да блестите. Ще имате повече възможности да се запознаете с нови хора, но избирайте приятелите си внимателно. Затъмненията през март и август могат да доведат до неочаквани промени в работата или в преместването ви, така че не правете прибързани избори. В една връзка ще е необходимо да отделите време за размисъл, за да бъдете честни. Ще трябва да балансирате времето, прекарано пред екрани, и умствената релаксация. След като Юпитер премине в Ашлиша на 19 август, това ще окаже положително влияние върху изследователската и писателската работа.

Заек (1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Тази година ще има много емоции. Влизането на Юпитер в Рак на 2 юни ще донесе разширяване и поправяне на семейството. Възможно е преместване или ремонт на дома ви. Марс ще бъде в Рак от 18 септември и това може да ви накара да се чувствате по-склонни, така че внимавайте да не прекалявате с реакциите си. Кариерата ви ще получи тласък, ако поемете водещи позиции. Във връзката си не мълчете; по-скоро покажете чувствата си. Здравето ви ще се подобри, ако пиете достатъчно вода, ядете здравословни ястия, приготвени у дома, и практикувате релаксиращи дихателни упражнения. Движението на Раху-Кету през ноември ще ви помогне да се освободите от древните семейни модели.

Дракон (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

В тази година на Огнения Кон, вашият естествен чар ще бъде в зенита си. В последния ден на октомври, когато Юпитер премине в Лъв, ако усилията ви са били стабилни, наградата ще бъде видимост и повишения, които ви очакват. На 12 ноември Марс ще бъде в Лъв, давайки ви силата на любовта и най-силните вибрации, така че е по-добре да насочите енергията си към тренировки или изкуство. Ще имате възможности за пътуване около средата на годината за бизнес или самообразование. Ще има много страст в любовната връзка, но това ще изисква и вярност и отделяне на време. Бъдете внимателни със сърцето и гърба си. Февруарските затъмнения ще предизвикат промяна във вашето възприятие или дори ще доведат до формирането на нов житейски подход.

Змия (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Практическият растеж ще бъде постигнат до 2026 г. Освен това, в момента, в който Юпитер навлезе в Рак, партньорството и споделянето на информация ще бъдат основата за вашите кариерни цели. Финансовите въпроси ще се подобрят в резултат на търпеливо и организирано планиране. Ще се наложи да преосмислите и направите промени в ежедневните си навици и здравеопазването, когато Сатурн стане ретрограден през юли. Възможно е да има семейни напрежения, но начинът на мислене ще ви помогне. В романтиката откровените разговори ще бъдат повече от драматични представления. Балансираният начин на живот ще ви помогне да се справите с храносмилането и кожните проблеми. Лунното затъмнение, което ще се случи на 3 март, ще ви отведе до това, което е наистина добро за душата ви.

Кон (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

През 2026 г. ще трябва да запазите своя разпознаваем баланс. Затъмненията през февруари, март и август вероятно ще поставят на изпитание вашите взаимоотношения, но е най-добре да бъдете честни и справедливи. Възможностите в кариерата ще се увеличат, след като Юпитер премине в Рак през юни, но офис политиката може да изисква сдържан и тактически подход. Марс ще ви позволи да заявите исканията си, без да изглеждате агресивни. Има вероятност да се формира много специална романтична връзка. По отношение на здравето, фокусът трябва да бъде върху долната част на гърба и бъбреците, както и балансът между работа и почивка трябва да се спазва. От 17 май Сатурн в Ревати ще улесни по-дълбоко духовно обучение или напътствия за вас.

Коза (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015)

Тази година човек ще бъде принуден да се откаже от старите методи. Преходът на Кету в Магха в края на март ще бъде тласък за вашето духовно съзнание, може би слагайки край на някои от не толкова добрите приятелства. От юни Юпитер в Рак ще окаже благоприятно влияние за учене, пътуване и изграждане на международни връзки. Затъмненията през август може да доведат до някои спорове във взаимоотношенията; обаче, казването на истината ще бъде средство за разрешаване на конфликтите. Лечебните програми, водната терапия и самоконтролът ще бъдат много полезни за вашето тяло. Промяната на кармичния възел на 25 ноември ще бъде добра възможност да се освободите от един основен кармичен товар.

Маймуна (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Вашата авантюристична натура ще бъде едновременно изпитана и възнаградена. Марс ще премине през знаците на огъня и въздуха, което ще ви направи неспокойни и нетърпеливи да търсите нови преживявания. Директното движение на Юпитер през март и влизането му в Рак през юни ще повлияят положително на споделени финансови въпроси, като застраховки или съвместни предприятия. Организирайте данъците и правните си въпроси и не позволявайте да се натрупват. След движението на Юпитер през октомври, любовта ще процъфтява и може да доведе до брак. Предотвратете заболявания в бедрата, тазобедрените стави и черния дроб, като практикувате ежедневни упражнения и се храните здравословно. Януари с Марс в Козирог е подходящият момент да стабилизирате страхотните си идеи.

Петел (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017)

Годината на Огнения Кон ще постави акцент върху вашите задължения. Марс в Козирог през януари ще бъде мощна сила за добро по отношение на вашата работна етика и ще стартирате важни проекти рано. С движението на Сатурн, което ще се усети особено от юли, личните и професионалните взаимоотношения ще бъдат преоценени. Не забравяйте да прекъснете онези връзки, които нямат бъдеще. Юпитер в Рак от юни ще бъде основен фактор за укрепване на договорите и партньорствата, така че всички споразумения трябва да бъдат в светлината на прожекторите за внимателен преглед. Състоянието на вашите кости, стави и зъби ще изисква известно внимание. Вашият потенциал да бъдете лидер ще се увеличи значително. се увеличават след 25 ноември, когато Раху преминава в Козирог.

Куче (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

2026 г., без съмнение, ще бъде годината на пълноценно обслужване и авангардни иновации. От 23 февруари Марс във Водолей ще ви подтикне да реализирате предишните си проекти, главно в областта на технологиите, обществените дела и сътрудничеството. Юпитер в Рак, започвайки през юни, ще ви доведе до баланс между работа и личен живот и сигурност на работното място, в зависимост от вашата последователност. Вашата група приятели може да се промени след августовските затъмнения. От емоционална гледна точка може да сте на ръба, но разговорите за истината ще съживят връзката ви. Подкрепете кръвообращението и здравето на нервите си, като практикувате йога или се движите редовно. Обръщането на Сатурн от 27 юли ще промени начина, по който мислите за парите.

Прасе (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Поддържайте баланс между мечтите и реалността. Планетата Юпитер ще се върне към директно движение през март и след това ще влезе в знака на Рак през юни, откривайки нови възможности за творчество, любов и учене. Всички гореспоменати дейности ще бъдат като слънцето, огряващо страстния проект или художественото обучение. Започвайки през април, Марс в Риби може да даде енергия, но и да бъде объркващ; затова, моля, обърнете внимание на емоционалните и веществените тригери. Пробивите ще изискват ясни граници във взаимоотношенията. Вашите крака, имунитет и сън ще се нуждаят от правилно внимание. Преместването на възлите през ноември ще бъде ваш съюзник в борбата срещу дългогодишна зависимост или навик.

