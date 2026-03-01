Трогателната история на 77-годишния дядо Христо, който сам отглежда четиримата си внуци, даде емоционалния старт на новия сезон на Бригада Нов дом по bTV на 27 февруари и още с първия си епизод напомни защо предаването продължава да обединява хиляди зрители пред екраните и така силно да вълнува всички нас.

Една история за безкрайна сила, сплотеност и тежки изпитания. Дядо Христо се грижи сам за четиримата си внуци и мечтае само за едно - децата да имат нормален и уютен дом, където да се чувстват щастливи.

"Всички починаха, сам съм..", споделя със свито сърце 77-годишният Христо.

Никога раздяла - история за трудния път в името на любовта

След смъртта на бащата на четирите момчета - Александър, Григор, Валентин и Ицо и тежкото заболяване на тяхната майка, семейството е изправено пред най-страшния сценарий – децата да бъдат разделени и настанени в различни приемни домове. В момент, в който всичко изглежда ужасно страшно и несигурно, един човек отказва да приеме раздялата като неизбежна. 77-годишният им дядо Христо поема отговорността да се превърне в тяхна безкрайна упора - и емоционално, и житейски. Да ги отгледа така както заслужават - с любов, безкомпромисна грижа и уют.

Без да се колебае, Христо избира трудния път. Той решава, че ще бъде всичко за внуците си – баща, майка и сигурно рамо. В свят, който твърде рано е показал суровата си страна на децата, той се опитва да им върне усещането за дом и спокойствие. Неговата мечта не е голяма в материален смисъл – просто уютен, подреден дом и шанс за нормално детство за най-малките. Но зад тази скромна мечта стои огромна любов и смелост. Именно тук се намесва екипът на предаването. Водещата Мария Силвестър и майсторите застават плътно до дядо Христо, с ясната мисия да му помогнат да задържи семейството си заедно.

Зрителите станаха свидетели не само на ремонт и преобразяване на пространство, а на връщането на една почти избягала надежда. Всяка поправена стена и всяка нова стая са стъпка към по-сигурно бъдеще за четирите момчета. Тази история е пример за силата на сърцето, което може да се пребори с всичко, дори изпитанията изглеждат твърде големи.

Христо е бивш футболист. Дори споделя, че в миналото е стигал до Европейско първенство за юноши в Белград. С огромев хъс и воля, той е решен, че ще се грижи за своите любимици внуци, независимо от това какво му поднася живота.

"Така съм щастлив, че ги гледам. Тежко е, ама...", споделя със свито сърце дядо Христо.

Новият сезон на предаването "Бригада нов дом" вече показа, че предстоят още трудни битки и вдъхновяващи срещи, но тази история определено бе силно трогателно начало. Дядо Христо и неговите внуци са ярък пример за това, че когато има безусловна любов, всичко е възможно. А в един хубав момент - животът възнаграждава смелите. Онези, които не се отказват, когато е най-страшно и не виждат път пред себе си. В края на трудностите, винаги проблясва спасението.

