Карлос Насар отново спечели приза за Спортист №1 на България, а победата му е огромна радост за хиляди българи. Но за любимата му жена този успех е много повече от трофей. Тя сподели ексклузивно пред Ladyzone.bg подробности за връзката си с Насар и огромното вълнение след победата.

Александра Костадинова разказва какво означава за нея да бъде плътно до Карлос Насар през цялото време – в светлините на прожекторите, но и в онези тихи моменти, които никой не вижда. Тогава когато подкрепата е най-нужна и усещанията най-топли.

„Победата на Карлос е нещо огромно, но за мен тя е много повече от трофей. Това е почит към него от цяла България, което означава наистина много“, казва Александра. Според нея успехът на Карлос Насар не се измерва само с титли, медали и признания. „Знам колко труд, дисциплина и лишения стоят зад всеки негов успех. Виждам го не само в светлините на прожекторите, а и в трудните моменти“, споделя откровено приятелката му.

Ние сме си дом - не от стени, а от усещане

Александра Костадинова е убедена, че в динамично ежедневие, като това на Карлос Насар, спокойствието е ключово. Във връзката си с него, тя следва точно този модел - подкрепа, уют, спокойствие. Все неща, без които сякаш любовта не може.

„Старая се да го подкрепям с онова спокойствие, от което се нуждае, уют, който го прегръща, дом – не от стени, а от усещане“, споделя развълнувано тя. За Александра емоцията в победата е дълбоко лична. „Чувството е трудно описуемо, защото не го възприемам само като шампиона, който печели.

И когато го целувам след победа, не целувам титлата му - целувам човека, който е дал сърцето и душата си, за да стигне дотук.“

Сила превърната в нежност

Волейболистката Александра описва магията на връзката им като съчетание от сила и нежност: „Усещам как цялата му сила се превръща в нежност само за мен - той е моята половинка“, категорична е синеоката красавица.

Гордост и благодарност, а после миг тишина, в който любовта присъства без публика

„Горда съм, развълнувана съм, разбира се. Но най-вече съм благодарна, че мога да бъда до Карлос винаги - не само в моментите на триумф, а и във всички онези малки, тихи мигове, които никой не вижда и честно казано те са ми любими“, споделя още любимата на Насар.

За феновете на Карлос Насар, победата е повод за гордост, но за неговата половинка Александра, тя е и повод за огромна любов, нежност и усещане за истинска споделеност. Два свята, които превръщат се в дом един за друг и живеят своята красива приказка. В радост и в трудност - винаги заедно.

