Александра Костадинова и Карлос Насар - нестихваща любов, която започва в една уж "случайна" вечер, когато погледите говорят повече от всички думи. Тя е талантлива волейболистка, изпълнена с хъс, енергия и дисциплина. Той е световен шампион по вдигане на тежести и един от най-обичаните български спортисти. Двамата заедно са пример за сила, доверие и взаимна подкрепа. А повече за тяхната любовна история разказва приятелката на Карлос - Александра ексклузивно пред Ladyzone.

Коя е Александра Костадинова?

Красивата волейболистка Александра е родена на 1 юли 2003 година и е с една година по-възрастна от Насар. Тя наскоро осъществи трансфер в чужбина, сменяйки ЦСКА, където беше капитан и игра от сезон 2018–2019 до 2024–2025, с руския Амурски Тигрици (Хабаровск). В България тя има редица спортни постижения, като е била най-добър играч в Младежката лига 2020–2021, най-добър нападател до 18 години в Младежката лига 2018–2019 и сребърен и бронзов медалист в Купата на България в различни сезони от 2018 до 2024 година.

Как се запознахте с Карлос Насар?

Запознанството ни беше напълно случайно – вечер, в която не очаквах нищо особено да се случи, а всъщност именно тогава открих всичко. Бях на вечеря в ресторант, където той беше със своя компания. Масите ни бяха една срещу друга и погледите ни просто се срещнаха. Имаше нещо много специално – искра, която трудно може да се опише.

Кое беше първото нещо, което забелязохте у него?

Първото, което ме впечатли, беше погледът му – начинът, по който ме погледна в очите, беше различен - дълбок и спокоен едновременно. След това – усмивката му, която допълваше всичко, което вече бях видяла в очите му.

Как започна вашата любовна история?

Нашата история започна още онази вечер, която ние наричаме „магична“. Погледите ни говореха повече от думите. Аз направих първата крачка, като му написах съобщение за това, което си разменихме в ресторанта. Оттам нататък всичко се случи естествено – разговорите и срещите ни бяха сякаш се познаваме отдавна.

Вие го подкрепяте и сте плътно зад него. Според вас това изигра ли роля за успехите му?

Вярвам, че подкрепата винаги има значение, особено когато идва от човек, който наистина вярва в теб. Аз винаги съм до него и мисля, че това му дава спокойствие и увереност. Все пак усилията и успехите са негови – аз просто съм до него с любов и подкрепа. Само той може истински да каже какво означава за него моята подкрепа.

Вие самата сте спортист, как това ви обединява?

Разбираме се лесно, защото знаем какво означава дисциплина, отдаденост и постоянство. Подкрепяме се взаимно – той ме мотивира и ме учи да бъда по-добрата версия на себе си, а аз го вдъхновявам по свой начин. Спортът ни е научил да бъдем екип и извън залата – да си даваме сила, когато е трудно, и да се радваме на успехите заедно.

Как протича един ваш ден заедно?

Динамично, но винаги започва по един и същи начин – заедно. Ставаме, приготвям закуска и пием сутрешното си кафе преди първата тренировка. Ако имаме възможност, обядваме заедно и отделяме време за кратка почивка. През деня всеки има свои задачи, но винаги намираме начин да се чуем или да си пишем, за да сме близо един до друг. Вечерите са нашето време – вечеряме заедно, споделяме как е минал денят и просто се наслаждаваме на спокойствието. Това са най-ценните и любими моменти.

Кое е най-ценното, което сте научили един от друг в спорта и в живота?

Той ме научи на търпение и спокойствие, защото аз съм по-импулсивна и често искам нещата да се случват бързо. Благодарение на него започнах да се вслушвам повече. От своя страна се старая да му показвам, че малките жестове са по-ценни и красиви от големите и скъпи подаръци. В спорта и в живота се учим един от друг, подкрепяме се и се вдъхновяваме взаимно – и именно това ни прави истински екип.

Ако трябва да опишете Карлос с три думи, кои биха били те?

Трудно е да го опиша само с три думи, защото той притежава толкова много красиви качества, които днес рядко се срещат. Но ако трябва да избера, бих казала, че е човек с чисто и добро сърце, харизматичен и ерудиран.

А себе си?

Не обичам да се определям сама с думи, защото смятам, че това могат да направят най-близките ми. Но ако трябва да избера три качества, бих казала, че съм емоционална, грижовна и директна.

