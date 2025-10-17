Бременна в седмия месец лекоатлетка пробяга 10-километров маратон, правейки тичането не само да изглежда като детска игра, но и вдъхнови много хора и майки по света. Джоселин Бреа, която има испански и венецуелски корени, пробяга масовото състезание Gatorade Caracas Rock в Каракас, което е с дистанция 10 км за 40 минути и 31 секунди.

Снимките на бременното й коремче от бягането бързо се разпространиха в социалните мрежи, а коментарите след успеха й не стихват:

„Темпо: 4:03 мин/км! 99% от бегачите на 10 км не могат да поддържат такова темпо дори в обикновен ден“, коментира потребител в X.

„Вече нямаме търпение да видим това „бебе бегач“ да тича заедно с теб“ и „Страхотна снимка! Изпрати я да я сложат в рамка за малкия шампион. Ще бъде горд с майка си!“, са само част от коментарите в Инстаграм.

Самата Джоселин публикува свои фотографии от състезанието, пишейки „Благодарна съм!“

Снимка: Instagram

31-годишната лекоатлетка се състезава в дисциплините дуатлон (дуатлонът е многоспортова дисциплина тип бягане–колоездене–бягане, подобна на триатлон, но без плуване) и лека атлетика. Тя печели два златни медала на Световното първенство по дуатлон през 2021 и 2022 година.

Бреа се състезава заедно със сестра си, Едимар, на 5000 м на Световното първенство по лека атлетика през 2022 г. През април 2023 г. Бреа пробяга 5000 м за 14:47.76, като стана първата южноамериканска атлетка в историята, която слиза под 15 минути на тази дистанция. През юли 2023 г. тя подобри южноамериканския рекорд на една миля, пробягвайки за 4:27.41 на Диамантената лига в Монако.

На 17 май 2024 г. тя постави нов личен рекорд на открито и южноамерикански рекорд на 5000 м – 14:36.59 – на Los Angeles Grand Prix.

Снимка: Instagram

Джоселин не спира да тренира и да се движи, докато е бременна. Тя непрекъснато публикува видеа, в които я виждаме как тича и се подготвя за дистанцията в Каракас.

Вижте всички снимки в галерията ни горе>>>





