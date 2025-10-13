Васил Пенев, който беше единият от тримата ергени в последния сезон на риалити предаването, показа, че освен непоправим романтик е и човек с голямо сърце. 29-годишният Пенев се включи в Софийския маратон, тичайки и бутайки дете с увреждане, като двамата успяха да финишират на второ място.

„Действително нямаха шанс, но накрая завършихме втори в дисциплината 10 км с триколки“, коментира Васил“, който позира за снимка с усмихнатия и щастлив Сами в неговата специално пригодена триколка.

Тази година 12 деца с колички и 3-ма младежи се включиха в бягането на дистанция 10 км., заедно с 43 доброволци. Всички завършиха с време един час и няколко минути.

Снимка: Instagram

Това е поредният маратон за Васил Пенев, който е споделял, че е екстремна личност и обича да се включва в подобни инициативи. Това бягане обаче беше малко по-различно за него. Направи го с още един човек, който се нуждаеше от неговата сила, физика и бързина, за да достигне финала. Васил и Сами успяват да пробягат над 11 км за време от малко над 1 час.

Снимка: Instagram

Третият ерген от последния сезон на риалити формата обича да играе тенис на корт и да практикува различни видове водни спортове. Сред любимите му активности са и екстремните преживявания като скокове във вода, скокове с парашут и бънджи, летене с парапланер и катерене на планински върхове.

Извън спортните и експтремни преживявания, Васил работи в София в сферата на търговията и рекламната индустрия. Той е безнадежден романтик, вярва в любовта и смята, че жената е най-важното нещо в живота.

Снимка: Instagram

В предаването избраницата на ергена Васил беше астроложката Адриана. Любовното приключение за двамата се пренася и в България след предаването. Месец и половина по-късно двамата осъзнават, че приятелството при тях надделява.

„Останахме приятели, защото имаме рядко срещаната комуникация и разбирателство“, признава Васил.

Въпреки че романтичната им връзка не продължава, двамата запазват близки отношения и продължават да се подкрепят като приятели.

Всичко най-любопитно следете в рубриката ни "Ергенът: Любов в рая".

Вижте какво сподели Васил Пенев след участието си в "Ергенът":





Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK