Мики Рурк никога не е бил от хората, които премълчават истината, и поредният скандал с негово име го доказва. Актьорът, който е известен със своя несломим дух, изригна в социалните мрежи срещу онлайн кампания за набиране на средства, организирана в негова помощ.

Рурк не просто отрече да има нужда от пари, но и нарече целия жест „унизителен“, показвайки, че гордостта му е по-силна от всяко финансово затруднение.

Как се стигна до новината, че Мики Рурк няма пари за наем?

В медийното пространство се появи информацията, че легендарният актьор е изпаднал в сериозна финансова криза. Според първоначалните данни, неговият мениджърски екип лично е дал зелена светлина за стартирането на кампанията, тъй като звездата е бил заплашен да остане без покрив над главата си. Тези твърдения обаче се оказаха в пълен разрез с това, което самият Рурк мисли за ситуацията, превръщайки благородната кауза в грандиозен публичен скандал, сочи The Guardian.

„По-добре пистолет, отколкото благотворителност“: Реакцията на Рурк

73-годишният актьор изрази пълното си разочарование от новината за кампанията в платформата GoFundMe. Рурк бе изключително краен в думите си, заявявайки, че „би предпочел да си забие пистолет в задника и да натисне спусъка“, отколкото да приеме и стотинка под формата на милостиня. Според него подобни действия са смущаващи и той призова феновете си веднага да си поискат дарените пари обратно.

Изправен ли е актьорът пред изгонване?

Причината за кампанията, организирана от асистентката на неговата мениджърка, бе твърдението, че Рурк дължи над 60 000 долара за наем на дома си в Лос Анджелис. Жилището, което има историческа стойност като бивш дом на писателя Реймънд Чандлър, е станало обект на съдебен спор между актьора и хазяина му. Въпреки че екипът му твърди, че жестът е бил продиктуван от добри намерения, за да се предотврати изхвърлянето му на улицата, Рурк е категоричен, че това „не е в негов стил“.

Кой казва истината?

Докато мениджърката му Кимбърли Хайнс обяснява, че Рурк в момента живее в хотел заради известието за изгонване, самият актьор признава, че има спор относно състоянието на имота, но не и липса на средства.

„Вече не съм дивакът, който бях преди 20 години, но все още имам достойнство“, споделя той. За него това не е просто финансов въпрос, а удар по репутацията му на човек, който винаги се е справял сам с трудностите, без да проси съчувствие.

Защо Рурк отказва 100 000 долара?

Кампанията е имала за цел да събере до 100 000 долара, но за Мики Рурк парите нямат значение, когато цената е собственото му достойнство. Случаят повдига въпроса за границата между загрижеността на екипите и правото на личен избор на звездите.

