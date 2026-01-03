Сериозни финансови проблеми и заплаха за изгонване от дома са надвиснали над непокорния холивудски актьор Мики Рурк. От години насам Мики рядко се появява в публичното пространство, а едва преди два дни бе забелязан, като външният му вид определено беше шокиращ.

Популярният актьор бе заснет в четвъртък пред дома си в Лос Анджелис, докато излиза, за да вземе доставка с храна. Това, което направи впечатление на многобройни фенове обаче, беше фактът, че Мики Рурк тотално се е преобразил. На кадрите актьорът е с обръсната глава и облечен в многоцветен раиран пуловер, лилави спортни панталони и бели чорапи. Визията му е допълнена с мънистено колие с кръст и шал на точки около врата.

Тази изненадваща поява идва малко след като американските медии обявиха, че е възможно Рурк да бъде изгонен от дома си заради натрупани задължения, които не може да обслужва.

На крачка да загуби дома си, но с вяра в сърцето

Според източници близки до актьора, към момента той живее от хонорар до хонорар и изпитва затруднения с покриването на текущите си разходи. Твърди се, че Мики Рурк е натрупал значителна сума неплатен наем, което е довело до започване на процедура, свързана с евентуално изгонване от имота. На публикуваните снимки актьорът изглежда видимо променен, с обръсната глава и небрежно облекло, което допълнително привлече вниманието на хиляди фенове и последователи. Кадрите предизвикаха широк отзвук и коментари в социалните мрежи относно настоящото му състояние и начина му на живот.

Въпреки трудностите обаче, хора от обкръжението му твърдят, че популярният актьор остава оптимист и вярва, че ще успее да уреди ситуацията си и да запази дома си. Все още няма официално изявление от негова страна, но със сигурност положението му никак не е леко.

Снимка: Getty Images

Възход и падение - скъпо е да бъдеш звезда

Припомняме, че Мики Рурк спечели сърцата на зрителите с ролите си във филми като „9½ седмици“ и „The Wrestler“, който му донесе широко признание и номинация за награда „Оскар“. През годините кариерата и личният живот на звездата неведнъж са били обект на обществено внимание, като сегашната ситуация отново поставя актьора в центъра на медийния интерес, последователите му развиват какви ли не теории в социалните платформи.

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK