Ергените в 5 сезон на „Ергенът“ могат да се събличат, могат да рецитират, но могат и да владеят науката. Доказателство за последното е Марин - мъжът, който знае как да ни излекува, ако се разболеем. Но и знае кои са онези неща, които могат да ни вкарат в токсична любов или да накара сърцето и душата да летят от щастие.

Марин влиза в ролята на любовен химик – забъркващ сложни химически формули в желанието си да впечатли момичетата пред себе си.

Той се появява облечен в медицинско облекло и започва да обяснява действията си – продиктувани от желанието му да разкаже каква е връзката между химията и любовта. За целта той демонстрира няколко химични реакции, които коментира с красиви, поетични думи. „Хубаво е да има секс и страст, но с времето те се избледняват“, разказва той, докато забърква сложни наглед съставки. „А ако има преди всичко комфорт, то това значи, че липсва задълбочена комуникация.“

Снимка: Филип Станчев





„Ами, какво да кажа – да си умен е секси“, не скрива възхищението си от Марин Вероника.



„За мен е привлекателно човек да е толкова интелигентен и да го показва по толкова креативен начин“, казва от своя страна Цветелина Ненова.

И въпреки че, в крайна сметка, химическите реакции на Марин не се получават така, както е планирал, все пак, абсолютно единодушно, той получава адмирациите на участничките в шоуто. И се превръща в категоричния победител сред тримата ергени.

В качеството си на победител, той получава редица права – включително да прекара най-много време с дамите в имението.

Как реагираха останалите ергени на победата на Марин и на своята загуба - гледайте във видеото:



