След като Марин, Крис и Стоян от "Ергенът" 5 бяха въвлечени в тайната мисия на Наум да флиртуват с момичетата, състезавайки се помежду си за най-добър флирт, нещата в екзотична Шри Ланка се разгорещиха. Всеки комплимент от тяхна страна към дамите им носеше по една точка.

1 комплимент = 1 точка, вярваме ли на мъжете?

Нежно докосване по ръката, танц и целувка по устните – това бяха задачите . Като целувката носи целите 10 точки. Никоя от дамите не заподозря Стоян, Крис и Марин в добре прикритата им мисия. Дори напротив – сякаш някои от момичетата се отпуснаха твърде много и дори започнаха да говорят за евентуално влюбване в бъдеще.

„Ако той стигне до онова вътре в мен, със сигурност ще се влюби“, призна откровено Цветелина.

Пламена пък отбеляза, че поведението на Стоян и е направило силно впечатление, тъй като той рязко скъси дистанцията помежду им и седна прекалено близо до нея, докосвайки я деликатно, докато я гледа нежно в очите.

В тази игра, Стоян спечели и беше определен като „кралят на флирта“, веднага след него се нареди Крис, който сподели, че стратегията му е била да прави максимално много комплименти за обеците на жените.

"Видя ли, че косата на някоя от дамите е закрила ухото, това ми дава повод веднага да я отместя и да направя комплимент за бижуто", сподели откровено той.

Марин остана на задна позиция, тъй като явно не искаше да показва излишна близост към участнички, към които няма истински романтичен интерес.

"Ще оставя батковците да я спечелят тази игра", заяви той.

