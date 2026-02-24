Рокли с дълбоки деколтета, костюми, колиета със специална символика - всичко това е част от атрактивните елементи, с които впечатляват участниците в "Ергенът". Но част от облеклото на един от тримата ергени впечатли всички, които внимателно наблюдават романтичното риалити.

Чорапите на Стоян

Няма как феновете на "Ергенът" да са пропуснали факта, че често Стоян се появява със сако, но без риза. Често е и бос на официалните събития. Но когато обуе чорапи - става още по-атрактивен. Чорапите обикновено са в тон с аутфита му или пък са абсолютно различни като цвят. Сет в тревисто зелено и зелени чорапи с червена лента! Ако целта е била да направи впечатление, определено го е постигнал.

Разбира се, цветовите комбинации не спират до тук. На среща с Илияна, която става все по-близка на сърцето му, той добави чорапи с картинка към аутфита си. особеното при него е, че чорапите му са винаги гладко изпънати по глезена. Височината им е средна и определено се виждат над обувките, независимо какъв модел обува.

И отново един сет, който се комбинира цветово. На куиза, при който тримата ергени трябваше да покажат знания в различни области, само Стоян обу чорапи. Белите си маратонки ергенът сетна с черни чорапи, в съответствие с цвета на тениската и бермудите му.

Модерно ли е да се виждат чорапите?

Оказва се, че да. В момента това е една от най-силните и масови тенденции в мъжката (а и в дамската) мода. Ако преди години се смяташе за „върховен кич“ или запазена марка на туристите с немски сандали, днес изпънатите нагоре чорапи са символ на висок стил в градската среда.

Athleisure и "Retro Gym"

Това е водещата тенденция. Вдъхновена е от спортното облекло от 80-те и 90-те години. Идеята е да изглеждаш така, сякаш току-що излизаш от тенис корта или фитнеса в Бевърли Хилс през 1985 г. Белите памучни чорапи, изпънати почти до средата на прасеца, се носят с къси панталони и обемни маратонки. Често чорапите имат две или три хоризонтални черти в горната част (т.нар. tube socks).

Скейтърска култура

Скейтърите винаги са носили високи чорапи, за да предпазват глезените си от удари с дъската, но сега този стил е „превзет“ от масовата мода. Брандове като Vans, Stüssy и Dickies наложиха високия чорап с лого като ключов аксесоар.

Стилът „Scandi-Cool“ (Скандинавски минимализъм)

Момчетата в Копенхаген и Стокхолм (които в момента диктуват мъжката мода в Европа) масово носят широки ленени панталони или бермуди с високи бели чорапи и чехли тип Birkenstock или лоуфъри. Това е „неглиже“ визия, която казва: „Толкова съм уверен в стила си, че не се страхувам да изглеждам леко странно“.

Дълго време властваше модата на т.нар. „терлици“, при които изглеждаше, че мъжът е бос в обувката. Модните анализатори обаче смятат, че високите чорапи са бунт срещу този тренд. Сега чорапът не е просто необходимост, а акцент – той е платно за лога, цветове и послания.

Конец на глезена

Чорапите, оказва се, не са единственият аксесоар, който е характерна особеност за Стоян. На срещата си с Илияна, той споделя, че доскоро е носил конец на глезена си. Получава го на свое пътешествие в Италия. Много от познатите му се подигравали, но за него той е супер специален и значим. Стоян в зелени чорапи - вижте повече във видеото.

