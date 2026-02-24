Косата е много повече от просто детайл във външния ни вид – често първото нещо, което прави впечатление. Свикнали сме да виждаме Стоян Димов от "Ергенът", сезон 5, с бръсната глава. Но той невинаги е изглеждал така!

Мъжете с бръсната глава често имат силно и запомнящо се присъствие – нещо, което Стоян несъмнено притежава. Тази визия му придава загадъчност и подчертава светлите му очи. А минималистичният му външен вид сякаш добавя и лек бунтарски привкус към характера му.

Стоян Димов с коса

Как е изглеждал 30-годишният пловдивчанин, когато е поддържал по-къса, но класическа мъжка прическа? Отговорът е ясен – също толкова привлекателен и магнетичен за жените, както и днес.

На снимките го виждаме с традиционна подстрижка – късо оформена в задната част и отстрани, с по-дълга коса отгоре, позволяваща стилизиране с повдигнат бретон. Този тип прическа се завърна като отчетлива модна тенденция през последните години и придава по-романтично и елегантно излъчване. С подобна визия ергенът изглежда като съвсем различен човек, доказвайки как една подстрижка може да преобрази мъжа до неузнаваемост.

За Стоян знаем, че е завършил право, но в момента се занимава с продажба на недвижими имоти – професия, която му носи удовлетворение. Сред архивните му снимки с по-дълга коса откриваме и кадри от модния подиум, където той дефилира като модел.

От визитката му научаваме още, че е висок 185 см и носи обувки номер 45 – параметри, които обясняват увереното му присъствие както на подиума, така и пред камерите.

Защо влиза в "Ергенът" и какви жени търси

„Щастлив съм, но не и влюбен“ – признава Стоян. Той добре знае какво търси – жизнерадостна и спонтанна жена, която е едновременно красива и емоционално интелигентна. А когато се влюби, партньорката му със сигурност ще се чувства специална.

Повече за Стоян вижте във видеото.

