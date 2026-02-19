Първата нощ в имението на любовта премина спокойно. Денят започна като в приказките - със съревнование между ергените, които трябваше да премерят сили за своите избраници. Дамите се отправиха към плажа, където се проведе състезанието, а там ги чакаха предизвикателствата за мъжете.

Гледай 1 ден преди всички само на VOYO.

Все пак така се случва любовта в реалния живот - мъжете се борят за вниманието на жените, а не обратното. Всяка седмица Крис, Стоян и Марин ще се изправят един срещу друг, в битка за участничките и техния охолен живот. И тъй като любовта не се печели само с мускули, някои от изпитанията ще изпитат и интелекта на ергените.

Този, който победи ще има най-лъскавите срещи тази седмица и винаги ще има първи право на избор. Второто място ще разполага със среден клас срещи и ще избира втори, а третия ще разбере как се случва любовта "на бедно" и винаги ще избира последен, както обясни водещия на предаването.

Освен всички удобства, победителят ще спечели за своите две избраници златен и сребърен ключ за най-луксозните стаи във вилата.

"За мен е много важно един мъж да се бори, да бъде амбициозен и да иска да осигури добър живот за себе си и за половинка до него", сподели Анастасия.

Битката на мъжете започна с типични шрилански лодки, с които трябва да стигнат до шамандура, на която е закачен ключ. След като го вземат те трябва да се върнат до брега и с ключа да освободят части от пъзел, който трябва да наредят в популярна сентенция от Уилям Шекспир.

Мъжете се съблякоха и поеха към лодките си. Няма как да не отбележим факта, че и тримата са в чудесна форма - плоски кореми, мускули и интересни татуировки. На лявото си рамо Кристиян има червена целувка и фигура в поза от йогата. На гърба си има черен скорпион - все пак това отговаря на зодията му.

По тялото на Марин се забелязват няколко символа, чието значие той все още не е разкрил.

Най-интересното четете в рубриката ни "Ергенът 2026 - сезон 5".

Вижте кой ерген спечели в следващото видео:

Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK

Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM

Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK

Последвайте ladyzone.bg във VIBER