Петият сезон на "Ергенът" вече предлага горещи страсти и емоции! В предаването влязоха 22 участнички, но кой е най-представеният град в романтичното риалити по bTV спрямо родния град на дамите? Накратко – София е номер едно, като столицата е следвана по петите от още три града в западна и централна България - Плевен, Пловдив и Благоевград.

От София са Цветелина Велева, Михаела Василева, Румяна Лазарова и Вероника Тодорова.

От Плевен са Пламена Благоева, Илияна Драганова и Белослава Гойчева.

От Благоевград са Мария Михайлова и Анастасия Хаджиева.

От Пловдив са Елеонора Кабакчиева и Татяна Иванова.

Снимка: Филип Станчев

Топ 5 на градовете спрямо участничките в "Ергенът" 5

1. София – 4

2. Плевен – 3

3. Пловдив – 2

4. Благоевград – 2

5. Всички останали – по 1

Снимка: Филип Станчев

Процентно разпределение:

1. София – 18,2%

2. Плевен – 13,6%

3. Пловдив – 9,1%

4. Благоевград – 9,1%

5. Всички останали градове с по 1 участничка – 4,5%

Снимка: Филип Станчев

