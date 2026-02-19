Петият сезон на "Ергенът" вече предлага горещи страсти и емоции! В предаването влязоха 22 участнички, но кой е най-представеният град в романтичното риалити по bTV спрямо родния град на дамите? Накратко – София е номер едно, като столицата е следвана по петите от още три града в западна и централна България - Плевен, Пловдив и Благоевград.
От София са Цветелина Велева, Михаела Василева, Румяна Лазарова и Вероника Тодорова.
От Плевен са Пламена Благоева, Илияна Драганова и Белослава Гойчева.
От Благоевград са Мария Михайлова и Анастасия Хаджиева.
От Пловдив са Елеонора Кабакчиева и Татяна Иванова.
Топ 5 на градовете спрямо участничките в "Ергенът" 5
1. София – 4
2. Плевен – 3
3. Пловдив – 2
4. Благоевград – 2
5. Всички останали – по 1
Процентно разпределение:
1. София – 18,2%
2. Плевен – 13,6%
3. Пловдив – 9,1%
4. Благоевград – 9,1%
5. Всички останали градове с по 1 участничка – 4,5%
