Световноизвестната българска оперна прима Соня Йончева бе сред гостите на бляскавата церемония по връчването на наградите „Оскар“ 2026 – най-престижното събитие в света на киното. Тя пристигна на червения килим в компанията на своя съпруг, венецуелския диригент Доминго Хиндоян, което направи вечерта още по-специална за оперната звезда.

На червения килим Йончева впечатли с елегантна и изчистена, но изключително женствена визия. Тя избра рокля на модната къща Oscar de la Renta, дълга до пода и напълно в духа на бляскавата церемония. Долната част на роклята е с изчистена линия, която пада свободно и издължава силуета. Горната част е богато украсена с камъни, оформящи фини флорални мотиви – детайл, който придава блясък и изтънченост на цялостната визия. Деколтето е оформено като корсет и красиво подчертава раменете, а тънките презрамки също са инкрустирани с камъни.

По червения килим 44-годишното сопрано се появи и с обувки на българския бранд Ingliz. Елегантният модел е изработен от черна лачена кожа и впечатлява с изчистени линии, фино заострено бомбе и деликатна преплитаща се каишка – стилен акцент, който допълва визията.

Йончева завърши своята вечерна визия с черен клъч и висящи обеци в сребристо, а косата ѝ беше оформена в меки холивудски вълни – класическа прическа, която носи усещане за изисканост и неподвластна на времето елегантност.

Подготовката за най-бляскавата вечер в света на киното започва още рано сутринта и преминава като внимателно организиран ритуал. Заедно със своя екип Йончева се подготвя в продължение на няколко часа – започвайки с грижа за кожата, включително охлаждане на лицето с лед, след което следват прическата и гримът, за да бъде визията напълно завършена и безупречна.

Самата тя признава, че подготовката за червения килим е доста различна от тази за оперната сцена. Докато на сцената фокусът е върху музиката и изпълнението, тук вниманието е насочено към визията, фотографите и атмосферата около събитието.

Черната рокля на Йончева се вписа напълно и в една от водещите тенденции на Оскарите 2026. Червеният килим в Лос Анджелис беше доминиран от елегантна и приглушена цветова палитра – черно, бяло и неутрални нюанси. Ярките цветове почти липсваха, а ако се появяваха, те бяха представени по-скоро като деликатни акценти, отколкото като основен елемент във визиите на звездите.

Това е третата церемония по раздаването на награда "Оскар", на която българката Соня Йончева присъства.

