Малката Ноел Прайс е едва на 10 месеца, но вече е част от медицинската история. Момиченцето получава инжекции с ботокс още докато е в утробата на майка си – необичайна процедура, която в крайна сметка спасява живота ѝ.
„Може би е едно от най-младите бебета в света, които са имали ботокс“, шегува се майка ѝ Кейси Прайс, която е от Тексас.
Зад усмивката обаче стои дълга и драматична борба за живот.
Тревожна диагноза по време на бременността
Историята започва през април 2025 г., когато по време на рутинен ултразвук лекарите установяват, че плодът е по-малък от очакваното. Последвалите изследвания показват, че бебето страда от сложна гастрошизис – рядък вроден дефект, при който червата излизат извън коремната кухина през отвор в коремната стена.
Състоянието крие сериозен риск от увреждане на органите и дори смърт, а семейството вече е преживяло загуба по време на бременност и новината е особено тежка за тях. Въпреки това родителите са решени да направят всичко възможно, за да дадат шанс на дъщеря си.
Ботоксът и неговото необичайно приложение в медицината
Лекарите забелязват, че отворът в коремната стена започва опасно да се затваря и притиска червата на бебето. Вместо преждевременно раждане, екипът предлага необичайно решение – инжектиране на ботокс.
Макар да е известен най-вече с приложението си в естетичната медицина, ботоксът отпуска мускулите. В случая целта е била да разшири отвора и да възстанови нормалното кръвоснабдяване на червата.
Подобна процедура е извършвана само няколко пъти в света.
Интервенцията е направена през юни 2025 г., когато Кейси е в 25-ата седмица от бременността. Първоначално няма подобрение, но след около седмица лекарите отчитат положителен ефект.
Така Ноел остава в утробата още девет седмици – време, което се оказва решаващо за развитието ѝ.
Трудно начало, щастлив край
На 4 август 2025 г. Ноел се ражда чрез секцио шест седмици преди термин и тежи едва 1,47 кг.
Веднага след раждането преминава през няколко операции, а след това прекарва 81 дни в неонатологично интензивно отделение.
„Беше изключително трудно. Имахме новородено в болницата и малко дете вкъщи. Живеехме между дома и интензивното отделение“, разказва Кейси.
Въпреки всички опасения, днес момиченцето е здраво, не се нуждае от допълнителни операции и се храни самостоятелно. Обича да наблюдава птици, да подскача и да играе с по-голямата си сестра.
Родителите ѝ се надяват историята им да даде надежда на други семейства, изправени пред тежки диагнози по време на бременността.
„Всеки път, когато Ноел имаше нужда от чудо, тя успяваше да преодолее препятствието. Благодарни сме за всеки ден с нея“, казва баща ѝ Джонатан Прайс.