Малката Ноел Прайс е едва на 10 месеца, но вече е част от медицинската история. Момиченцето получава инжекции с ботокс още докато е в утробата на майка си – необичайна процедура, която в крайна сметка спасява живота ѝ.

„Може би е едно от най-младите бебета в света, които са имали ботокс“, шегува се майка ѝ Кейси Прайс, която е от Тексас.

Зад усмивката обаче стои дълга и драматична борба за живот.

Тревожна диагноза по време на бременността

Историята започва през април 2025 г., когато по време на рутинен ултразвук лекарите установяват, че плодът е по-малък от очакваното. Последвалите изследвания показват, че бебето страда от сложна гастрошизис – рядък вроден дефект, при който червата излизат извън коремната кухина през отвор в коремната стена.

Снимка: Facebook

Състоянието крие сериозен риск от увреждане на органите и дори смърт, а семейството вече е преживяло загуба по време на бременност и новината е особено тежка за тях. Въпреки това родителите са решени да направят всичко възможно, за да дадат шанс на дъщеря си.

Ботоксът и неговото необичайно приложение в медицината

Лекарите забелязват, че отворът в коремната стена започва опасно да се затваря и притиска червата на бебето. Вместо преждевременно раждане, екипът предлага необичайно решение – инжектиране на ботокс.

Макар да е известен най-вече с приложението си в естетичната медицина, ботоксът отпуска мускулите. В случая целта е била да разшири отвора и да възстанови нормалното кръвоснабдяване на червата.

Подобна процедура е извършвана само няколко пъти в света.

Снимка: Facebook

Интервенцията е направена през юни 2025 г., когато Кейси е в 25-ата седмица от бременността. Първоначално няма подобрение, но след около седмица лекарите отчитат положителен ефект.

Така Ноел остава в утробата още девет седмици – време, което се оказва решаващо за развитието ѝ.

Трудно начало, щастлив край

На 4 август 2025 г. Ноел се ражда чрез секцио шест седмици преди термин и тежи едва 1,47 кг.

Веднага след раждането преминава през няколко операции, а след това прекарва 81 дни в неонатологично интензивно отделение.

„Беше изключително трудно. Имахме новородено в болницата и малко дете вкъщи. Живеехме между дома и интензивното отделение“, разказва Кейси.

Снимка: Facebook

Въпреки всички опасения, днес момиченцето е здраво, не се нуждае от допълнителни операции и се храни самостоятелно. Обича да наблюдава птици, да подскача и да играе с по-голямата си сестра.

Родителите ѝ се надяват историята им да даде надежда на други семейства, изправени пред тежки диагнози по време на бременността.

Снимка: Facebook

„Всеки път, когато Ноел имаше нужда от чудо, тя успяваше да преодолее препятствието. Благодарни сме за всеки ден с нея“, казва баща ѝ Джонатан Прайс.