Всеки от нас, поне веднъж в живота си, е чувал от родителите си да не плува поне 30 минути след хранене. Но дали науката наистина потвърждава това твърдение?

Дълго време правилото, което познаваме е, че след хранене човек трябва да изчака поне половин час, преди да плува в морето или басейна. Причината, според старото поверие, е била, че кръвта се насочва към стомаха, за да смели храната, така че мускулите могат да се свият и да се удавят.

Въпреки това, съвременните медицински организации, включително Американския червен кръст и Американската академия по педиатрия, заявяват, че няма научни доказателства, че храненето непосредствено преди плуване увеличава риска от удавяне при здрави хора.

Кога трябва да внимавате?

Въпреки че не е задължително да чакате 30 минути, експертите съветват да не влизате във водата веднага след обилно хранене. Може да изпитате тежест в стомаха, подуване на корема или дискомфорт, особено ако планирате интензивно плуване.

Снимка: iStock

Най-важното е да слушате собственото си тяло. Ако сте се нахранили леко, няма причина да чакате. Но ако сте изяли голямо количество храна, е по-добре първо да си починете малко.

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.