Когато стане дума за топене на мазнини в областта на корема, повечето хора се сещат за фитнес, бягане или интензивни кардио тренировки. Но има един спорт, който често остава подценен, въпреки че носи впечатляващи ползи за цялото тяло - плуването.

Освен че е приятно занимание през лятото, плуването е една от най-ефективните физически активности за изгаряне на калории. Само час спокойно плуване може да изгори около 500 калории, а при по-интензивни стилове като бруст или гръб разходът на енергия достига до 700 калории.

Защо плуването е толкова ефективно?

Причината се крие във водата. Тя оказва значително по-голямо съпротивление от въздуха, което означава, че почти всеки мускул в тялото работи активно при всяко движение. В същото време водната среда щади ставите и намалява натоварването върху тях - предимство, което малко други спортове могат да предложат.

Ако отдавна не сте плували, не очаквайте още първия ден да издържите цял час в басейна. Според преподавателя по плуване Джоел Шинофийлд от университета "Вашингтон и Лий" във Вирджиния много начинаещи се изморяват само след няколко минути.

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Причината е, че организмът трябва да се адаптира към различния начин на дишане, а сърдечно-съдовата система работи по съвсем нов начин. Освен това във водата участват почти всички мускулни групи, което прави тренировката по-натоварваща, отколкото изглежда.

Как да започнете?

Най-добрият подход е постепенното увеличаване на времето във водата. Така тялото ще свикне с натоварването, а рискът от пренапрежение ще бъде значително по-малък.

Преди да влезете в басейна, отделете няколко минути за загрявка. Лека разходка в плитката част или кратки упражнения за раздвижване ще подготвят мускулите и ще подобрят кръвообращението.

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За да усетите ефекта от тренировките, се стремете към поне 30 минути плуване. Ако се изморите, правете кратки почивки и редувайте различни стилове. Постоянството е далеч по-важно от интензивността в началото.

Не пропускайте възстановяването

След края на тренировката не излизайте веднага от водата. Дайте на организма няколко минути, за да нормализира пулса и да се адаптира постепенно към промяната.

Колкото и ефективно да е плуването, най-добри резултати се постигат, когато е съчетано с балансирано хранене. Меню, богато на плодове, зеленчуци, качествени протеини и полезни мазнини, както и ограничаването на наситените мазнини, могат да подпомогнат процеса на намаляване на телесните мазнини.

Плуването няма как да стопи мазнините само в една конкретна зона на тялото, но е отличен начин да подобрите цялостната си физическа форма, да ускорите изгарянето на калории и постепенно да намалите процента телесни мазнини.