Рекордно високите температури могат да изложат на риск дългосрочното здраве на хората, ако ги накарат да намалят физическата си активност, предупреждават експерти, цитирании от Би Би Си.

Според ново изследване на екип, ръководен от Кристиан Гарсия-Витулски от Католическия университет на Аржентина, намаляването на движението заради все по-честите горещи вълни може да доведе до между 470 000 и 700 000 преждевременни смъртни случая годишно до 2050 г.,

Високите температури правят ходенето пеша, колоезденето, спорта на открито и дори ежедневното придвижване значително по-трудни и неприятни. Освен това интензивното натоварване в жегата увеличава риска от топлинен удар и изтощение.

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Специалистите препоръчват физическата активност да се извършва в по-хладните части на деня – рано сутрин или вечер. Сянката също има голямо значение, тъй като температурата на пряка слънчева светлина може да бъде с 12 до 15 градуса по-висока.

Влажността допълнително затруднява охлаждането на тялото, защото намалява ефективността на изпотяването. Липсата на въздушен поток също повишава риска от прегряване.

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На особено горещи дни учените съветват тренировките да бъдат по-кратки и с по-ниска интензивност, като се правят повече почивки. Полезно е и охлаждането на организма преди натоварване чрез студена вода или ледени напитки.

Потапянето на ръцете и предмишниците в студена вода, обливането с вода или използването на мокри кърпи също могат ефективно да намалят телесната температура.

Експертите подчертават, че организмът може постепенно да се адаптира към горещините чрез редовни тренировки в топло време. След една до две седмици тялото започва да се охлажда по-ефективно и рискът от топлинен стрес намалява.

Въпреки това хората трябва внимателно да следят за симптоми като замайване, гадене, силна умора и сърцебиене. При появата им физическата активност трябва незабавно да бъде прекратена и да се потърси охлаждане.

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„Трябва да спрем да разглеждаме физическата активност като нещо отделно от климатичните промени. С увеличаването на горещите вълни хората ще трябва да се адаптират не само дали се движат, но и кога, къде и как го правят“, посочва Гарсия-Витулски.

Пълните резултати от научното изследване може да намерите в списание Lancet.

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