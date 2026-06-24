Лятото е на прага, както и любимата му горещина за много от нас. Наближава времето, което има тенденцията да изцежда нашата енергия и има дехидратиращ ефект върху телата ни. Ако искате да се справите с топлината, най-добрият начин да направите това е да хапвате храни, които ще намалят телесната ви температура.

Със сигурност климатикът не е добър вариант и изобщо охлаждането отвън навътре. Но охлаждащите храни стабилизират организма и намаляват топлината на тялото. Те също дават незабавен енергиен тласък. Така че, освен студена напитка, има няколко храни, които можете да консумирате през лятото, за да сте винаги в добра форма.

Охладете се с краставица

С охлаждащ агент като краставицата, можете да останете в добро настроение през цялото лято. Тя е силно хидратираща и може да бъде лечение и бягство в горещите дни. Тя дава незабавно облекчение от топлината. Можете просто да нарежете няколко филийки и да ги добавите към салатата.

Диня – вечната сочност

Не е изненадващо, че динята е една от най-популярните храни за лятото. Тя е идеалният спътник за горещ ден, тъй като е сочна, хладна и вкусна. Тя помага да се хидратира тялото ви и да останат далеч инфекциите. Без значение колко горещо е навън, тялото ви ще остане свежо с диня до вас.

Кокосови орехи

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Кокосовите орехи са наистина летните спасители. Те не са скъпи и са изпълнени със сладост. Кокосовата вода има невероятен хидратиращ ефект, като не вземаме предвид другите ползи за здравето. Те имат невероятни охлаждащи свойства.

Свежи като лимон

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Лимоните са цитрусови плодове, които помагат за детоксикацията на тялото. Те също така лекуват слънчеви изгаряния и други увреждания на кожата, причинени от слънцето. Те са известни с това, че повишават имунитета и помагат на тялото да се справи с топлината, като ви хидратират и измиват токсините. Класическата лимонада е най-добрият начин за борба с горещината.

Пъпеши и ябълки

Плодовете като цяло са известни със своите антиоксиданти, които ви предпазват от различни заболявания. Пъпешите са пълни с вода и поддържат тялото ви хидратирано. Ананасът също намалява телесната топлина. Някои други плодове, известни със своите охлаждащи свойства, са ябълките и бананите.

Зеленолистни зеленчуци

Освен че осигуряват многобройни ползи за здравето, зеленолистните зеленчуци също са важни, за да намалят топлината в тялото ви. Въпреки че те са добри за консумиране през цялата година, най-доброто време е през лятото. Те имат високо съдържание на вода и осигуряват максимални ползи, когато се консумират сурови или варени.