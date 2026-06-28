Диетоложката Клау Гаго заяви, че много хора правят една често срещана грешка с лятната си диета. В разговор с 20minutos, Гаго каза, че грешката се изразява в яденето само на зеленчукови салати.

Лекарката обясни, че дори храната да е прясна, това не означава, че тя съдържа всички хранителни вещества, от които тялото се нуждае. Доматите и краставиците могат да бъдат освежаващи през лятото, но не могат да се считат за пълноценно хранене, подчерта тя. 

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Според диетоложката, освен зеленчукова салата, от съществено значение са източниците на висококачествен протеин: яйца, риба, пилешко месо или бобови растения

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Важно е също така ястието да се допълни със здравословни мазнини, като зехтин, авокадо или ядки. Само тогава диетата ще бъде балансирана, обобщи Гаго.

Този модел е особено важен през лятото, когато високите температури често намаляват апетита, което може да доведе до неволно по-нисък прием на ключови хранителни вещества.

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Ключът е не да не се откажете от салатите, гаспачо или пресни ястия, а да откриете ястията, които освен че са вкусни, продължават да отговарят на нуждите на тялото ви.

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