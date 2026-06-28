Диетоложката Клау Гаго заяви, че много хора правят една често срещана грешка с лятната си диета. В разговор с 20minutos, Гаго каза, че грешката се изразява в яденето само на зеленчукови салати.

Лекарката обясни, че дори храната да е прясна, това не означава, че тя съдържа всички хранителни вещества, от които тялото се нуждае. Доматите и краставиците могат да бъдат освежаващи през лятото, но не могат да се считат за пълноценно хранене, подчерта тя.

Според диетоложката, освен зеленчукова салата, от съществено значение са източниците на висококачествен протеин: яйца, риба, пилешко месо или бобови растения.

Снимка: iStock

Важно е също така ястието да се допълни със здравословни мазнини, като зехтин, авокадо или ядки. Само тогава диетата ще бъде балансирана, обобщи Гаго.

Този модел е особено важен през лятото, когато високите температури често намаляват апетита, което може да доведе до неволно по-нисък прием на ключови хранителни вещества.

Ключът е не да не се откажете от салатите, гаспачо или пресни ястия, а да откриете ястията, които освен че са вкусни, продължават да отговарят на нуждите на тялото ви.

Снимка: OpenAI

Съдържанието, включително текстове, графики, изображения и други материали, е информативно и не представлява консултация, препоръка или съвет за вземане на индивидуално решение, свързано със здравето или процедури за красота. При въпроси относно вашето здраве, медицинско състояние или лечение, задължително се консултирайте с медицински специалист.