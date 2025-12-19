Наред с царевицата и картофите киноата е била основен хранителен продукт за коренното население в Южна Америка. Хранителните ѝ качества я приравняват с млякото поради богатото съдържание на протеини - включително осемте незаменими аминокиселини, особено лизин (оризът и пшеницата не съдържат лизин).

Днес тя е предпочитана храна от активно спортуващите хора, вегетарианците и хората, желаещи да отслабнат. По липсата на глутен тя наподобява елдата. Киноата е с приятен лек орехов аромат. Приготвя се бързо и може да замести ориз, кускус и булгур във всяко ястие.

Рецепта за салата с киноа

Необходими продукти

1 ч.ч. сварена киноа

1-2 домата

1 стрък пресен лук

1/2 лимон

1-2 стръка прясна мента

2 с.л. зехтин

1/2 ч.ч. салатен зрял боб (предварително сварен)

2 с.л. сладка царевица

Сол и черен пипер на вкус

Снимка: iStock

Начин на приготвяне

Киноата се измива предварително под течаща вода. Вари се във вода в съотношение 1:2. След кипване се оставя на бавен огън около 20 мин. Обемът й се увеличава 4 пъти, като зърното става прозрачно, а около него се вижда бежово-жълт контур.

Сварената киноа се прецежда в гевгир. Изсипва се в по-широка купа. Прибавят се салатният боб, царевицата, нарязаните на четвъртинки домати и лукът, нарязан на дребно.

Залива се с дресинг от сока на половин лимон, сол, черен пипер и 1 с.л. зехтин. и се разбърква.

Украсява се с листчета свежа мента.

