Наред с царевицата и картофите киноата е била основен хранителен продукт за коренното население в Южна Америка. Хранителните ѝ качества я приравняват с млякото поради богатото съдържание на протеини - включително осемте незаменими аминокиселини, особено лизин (оризът и пшеницата не съдържат лизин).
Днес тя е предпочитана храна от активно спортуващите хора, вегетарианците и хората, желаещи да отслабнат. По липсата на глутен тя наподобява елдата. Киноата е с приятен лек орехов аромат. Приготвя се бързо и може да замести ориз, кускус и булгур във всяко ястие.
Рецепта за салата с киноа
Необходими продукти
- 1 ч.ч. сварена киноа
- 1-2 домата
- 1 стрък пресен лук
- 1/2 лимон
- 1-2 стръка прясна мента
- 2 с.л. зехтин
- 1/2 ч.ч. салатен зрял боб (предварително сварен)
- 2 с.л. сладка царевица
- Сол и черен пипер на вкус
Начин на приготвяне
Киноата се измива предварително под течаща вода. Вари се във вода в съотношение 1:2. След кипване се оставя на бавен огън около 20 мин. Обемът й се увеличава 4 пъти, като зърното става прозрачно, а около него се вижда бежово-жълт контур.
Сварената киноа се прецежда в гевгир. Изсипва се в по-широка купа. Прибавят се салатният боб, царевицата, нарязаните на четвъртинки домати и лукът, нарязан на дребно.
Залива се с дресинг от сока на половин лимон, сол, черен пипер и 1 с.л. зехтин. и се разбърква.
Украсява се с листчета свежа мента.
Последвайте ladyzone.bg във FACEBOOK
Последвайте ladyzone.bg в INSTAGRAM
Последвайте ladyzone.bg в ТIKTOK